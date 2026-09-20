Bölgedeki doğal kaynak sularına olan bağımlılığı azaltmak ve nüfus artışıyla düşen su debisini dengelemek amacıyla hayata geçirilen proje, GCR Construções S/A ve Construtora Gurgel Ltda'nın oluşturduğu Barragem Beré Konsorsiyumu üstleniciliğinde yürütülecek.

Ceará Hükümeti ve Caixa Econômica Federal finansmanıyla yaklaşık 55,3 milyon BRL maliyetle inşa edilecek barajın, hizmet emrinin ardından 18 ay içinde tamamlanarak Nisan 2028'de hizmete girmesi planlanıyor.

MİLYONLARCA METREKÜP SU DEPOLAYACAK

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) tekniği kullanılarak inşa edilecek olan Beré Barajı; 45,35 metre yüksekliği, 205 metre uzunluğu ve 2,56 milyar litrelik (2,56 milyon metreküp) su depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Rezervuar, yağmurlu mevsimde biriken suyu muhafaza ederek öncelikli olarak içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Bunun yanı sıra barajın, bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliği, sulu tarım, yoğun balıkçılık ve rekreasyonel faaliyetlere de büyük katkı sunması bekleniyor.

Ayrıca nehir akışını dengede tutarak yöreye özgü nesli tehlike altındaki Araripe Manakin kuşu gibi türlerin ekosistemine olumlu yansımaları olacağı öngörülüyor.

Projenin hayata geçirilmesi kapsamında 12 aileye ait 14 taşınmazın kamulaştırılması kararlaştırılırken, yerel halk için herhangi bir yeniden yerleşim veya nakil sürecinin gerekmediği belirtildi.

Ancak baraj inşaatı tamamlandıktan sonra suyun doğrudan evlere ulaşabilmesi için mevcut altyapıya ek olarak özel bir su alma ve iletim hattının inşa edilmesi gerekecek. Ön izinleri tamamlanan projenin kurulum izni süreçleri ile uygulama aşaması Salgado Hidrografik Alt Havza Komitesi tarafından yakından takip ediliyor.