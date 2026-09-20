Otomotiv devi Volkswagen, direksiyon sisteminde tespit edilen ve sürücünün araç kontrolünü kaybetmesine yol açabilecek bir hata nedeniyle 208 bin 724 aracı geri çağırma kararı aldı. Kararın Volkswagen Tiguan ve Atlas'ın yanı sıra Audi Q3'ün belirli model yıllarındaki araçlarını kapsadığı açıklandı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volkswagen'in bazı araçlarında tespit edilen sorun nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma başlattığını duyurdu.

Açıklamaya göre geri çağırma kapsamında toplam 208 bin 724 araç bulunuyor.

DİREKSİYONDA KONTROL KAYBI RİSKİ

Geri çağırma kararının araçların direksiyon kutusunda kullanılan bir montaj cıvatasında tespit edilen hata nedeniyle alındığı belirtildi.

NHTSA, söz konusu problemin direksiyon sistemini etkileyerek sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Bunun da olası bir kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

TIGUAN, ATLAS VE AUDI Q3 ETKİLENİYOR

Geri çağırma kapsamında belirli üretim dönemlerindeki üç model yer alıyor. Buna göre;

2018 model Volkswagen Tiguan, 2018-2019 model Volkswagen Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 araçlarının belirli bir bölümü geri çağırmadan etkilenecek.

ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Volkswagen, sorundan etkilenen araçların onarımının ücretsiz gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yetkili bayiler, geri çağırma kapsamındaki araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını herhangi bir ücret talep etmeden değiştirecek.