Apple, iPhone modellerindeki yapay zekâ özelliklerinin tanıtımına ilişkin yanıltıcı pazarlama yapıldığı iddiasıyla açılan toplu davada uzlaşma yoluna gitti.

Varılan 250 milyon dolarlık anlaşma uyarınca şirket, belirlenen koşulları taşıyan kullanıcılara tazminat ödeyecek.

Dava, 2024 yılında tanıtılan Apple Intelligence işlevlerinin, özellikle gelişmiş Siri yeteneklerinin, vadedildiği şekilde kullanıma sunulmadığı gerekçesiyle açıldı.

Dava dilekçesinde; tanıtımların tüketicileri iPhone 16 satın almaya veya cihazlarını yenilemeye yönlendirdiği, ancak vadedilen özelliklerin kullanıcılara ulaştırılmadığı kaydedildi. Apple tarafı ise iddiaları kabul etmeyerek herhangi bir mevzuata aykırı eylemde bulunmadığını belirtti.

TAZMİNAT KAPSAMINDAKİ MODELLER VE ŞARTLAR

Uzlaşma, 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında ABD'de ikamet eden ve cihazı kişisel ya da ticari kullanım amacıyla ilk elden satın alan tüketicileri kapsıyor.

Yeniden satış amacıyla yapılan satın alımlar süreçten yararlanamayacak.

Tazminat kapsamındaki modeller şunlardır:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Tüm iPhone 16 serisi

CİHAZ BAŞINA ÖDEME YAPILACAK

250 milyon dolarlık fondan, başvurusu kabul edilen kullanıcılara cihaz başına 25 dolar ödeme yapılması planlanıyor.

Bir hak sahibinin alabileceği toplam tutar en fazla 95 dolar olacak.

Kesinleşecek ödeme miktarı, onaylanan toplam başvuru sayısına göre düzenlenecek. Ödemelerin çek, banka havalesi, PayPal veya Venmo kanalıyla yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU SÜRECİ VE MAHKEME TAKVİMİ

Hak sahiplerinin, iletişim bilgileri ve cihaz seri numaraları ile birlikte her bir cihaz için "smartphoneaisettlement.com" adresi üzerinden ayrı başvuru yapması gerekiyor. Başvurular için son tarih 21 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Uzlaşma anlaşmasının mahkemece nihai olarak karara bağlanacağı duruşma 24 Şubat 2027 tarihinde görülecek. Ödemelerin dağıtımı bu yasal onay sürecinin ardından başlayacak.