Siirt’te Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın birinci katındaki balkonda bulunan Ali Asaf Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Yakınları tarafından özel araçla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen çocuk, burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ali Asaf Ü.’nün, tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan, talihsiz olayın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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