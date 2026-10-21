Bugün Ay’ın hem Güneş hem de Venüs ile kurduğu uyumlu (üçgen/sekstil) açılar; gökyüzünde adeta suların durulduğu, sevgi, uyum ve huzur dolu bir akış yaratıyor. Bir gün öncesinin sert ve gerilimli atmosferinden sonra gelen bu yumuşak enerjiler; ikili ilişkileri onarmak, yaratıcı projelere başlamak, özdeğerimizi beslemek ve içsel dengemizi bulmak için mükemmel bir zemin sunuyor.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Sosyal çevrenizden destek gördüğünüz, dostluklarınızın pekiştiği son derece sevecen bir gün. Aşk hayatınızda partnerinizle ortak hayaller kurabilir, son dönemdeki pürüzleri tatlıya bağlayabilirsiniz. Geleceğe dair isteklerinizi ve projelerinizi paylaşmak için harika bir akış var.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Kariyeriniz ve iş hayatınızda sunduğunuz fikirlerin kabul gördüğü, üstlerinizle ilişkilerinizin güzelleştiği bir gün. Emeklerinizin karşılığını takdir ve maddi/manevi destek olarak görebilirsiniz. Ev ile iş arasındaki dengeyi zahmetsizce kurup kendinizi çok daha huzurlu hissedeceksiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Ufkunuzu açacak keyifli haberler, seyahat planları veya eğitim fırsatları gündeme gelebilir. Zihinsel olarak oldukça formdasınız; düşüncelerinizi, duygu ve isteklerinizi son derece çekici ve ikna edici bir dille ifade edebilirsiniz. Aşkta ve sosyal ilişkilerde şans sizden yana.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ortaklaşa finansal konularda, yatırımlarda veya ailevi desteklerde ferahlatıcı gelişmeler yaşanabilir. İçsel bir huzur ve güvende olma hissi hakim. Korkularınızı geride bırakıp ilişkilerinizde daha derin, tutkulu ama bir o kadar da uzlaşmacı bir bağ kurabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Dün yaşanan gerginliklerin ardından bugün ikili ilişkilerinizde ve evliliğinizde tam bir bahar havası esiyor. Partnerinizle veya iş ortaklarınızla birbirinizi çok daha iyi anlayabilir, romantik ve uyumlu anlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalar ve ortak adımlar için mükemmel bir gün.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda işlerin tıkır tıkır işlediğini görebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla uyum içindesiniz; ertelediğiniz işleri keyifle tamamlayabilirsiniz. Kendinize, bedeninize ve ruhunuza küçük jestler yapmak size çok iyi gelecek.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Aşk, yaratıcılık ve hayatın tadını çıkarma zamanı! Gökyüzünün bu tatlı desteği romantik ilişkinizde tutkuyu ve uyumu artırıyor. Yaratıcı projelerinizde parlayabilir, hobilerinize vakit ayırabilir veya çocuklarınızla son derece keyifli, sevgi dolu anlar paylaşabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Ev, aile ve yuva konularında sıcak, huzurlu ve yapıcı bir atmosfer hakim. Aile bireyleriyle aranızdaki bağlar güçleniyor; kırgınlıklar varsa helalleşmek ve helalleşirken uzlaşmak çok kolaylaşacak. Yaşam alanınızı güzelleştirmek veya evde sevdiklerinizle vakit geçirmek ruhunuza şifa verecektir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

İletişim, yakın çevre ilişkileri, kardeşler ve kısa seyahatler alanında harika bir akış var. İfadeleriniz son derece samimi ve etkileyici. Yeni bir anlaşma yapmak, kendinizi sanatsal veya yazılı olarak ifade etmek, sevdiklerinizle keyifli sohbetler etmek için değerlendirilmesi gereken bir gün.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Maddi konularda, özdeğer hissinizde ve kişisel kaynaklarınızda bereketli bir gün. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürme konusunda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi şımartmak, küçük lükslerin tadını çıkarmak ve finansal olarak daha güvende hissetmek için harika etkiler altındasınız.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Burcunuzdaki Ay’ın Güneş ve Venüs ile kurduğu bu güzel ortaklık, tüm dikkatleri ve sempatik bakışları üzerinize çekiyor. Hem çekiciliğiniz hem de özgüveniniz yüksek. Kendinizi ifade etmek, imajınızda yenilikler yapmak ve kişisel isteklerinizin peşinden zarafetle gitmek için mükemmel bir gün.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Ruhsal olarak tam bir arınma, dinlenme ve içsel şifa günü. Arka planda yürüttüğünüz işler veya sanatsal çalışmalar akıcılık kazanabilir. Sezgileriniz oldukça güçlü; rüyalarınız ve iç sesiniz size doğru yolu gösterecektir. Kendinizle baş başa kalıp ruhunuzu beslemek size çok iyi gelecek.