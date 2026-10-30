Sakin ve huzurlu bir dönem 5 burç için 21 Kasım'a kadar devam edecek. Akrep burcu dönemi, son haftalarda yaşanan belirsizliklerin geride kalmasına ve bazı sorunların çözüme kavuşmasına yardımcı olacak. Özellikle ilişkiler, para ve kariyer alanlarında olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Astrolojik açıdan bu dönem oldukça hareketli geçecek. Merkür ve Venüs'ün geri hareketi bazı konularda gecikmelere ve kafa karışıklıklarına yol açsa da 13 Kasım'da iki gezegenin de ileri harekete geçmesiyle işler kolaylaşacak. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ve kasım ayının başındaki Akrep Yeni Ayı da önemli değişimlerin önünü açacak.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Akrep, Boğa, Koç, İkizler ve Başak burçları önümüzdeki haftalarda kendilerini daha huzurlu hissedecek.

1. Akrep

Akrep burçları için yeni bir dönem başlıyor. Güneş'in kendi burçlarında ilerlemesi, özgüvenlerini yeniden kazanmalarına ve kendileriyle daha barışık hissetmelerine yardımcı olacak. Son dönemde yaşanan belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkarken enerjileri de yükselecek.

Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da ileri harekete geçmesiyle bekleyen işler hız kazanacak. Özellikle çözüme kavuşmayan sorunlar için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bu süreçte kariyer alanında da önemli destekler alabilir, emeklerinin karşılığını görmeye başlayabilirler.

26 Ekim'deki Dolunay ise iş ve özel hayatlarındaki ortaklıklara odaklanmalarını sağlayacak. İlişkilerdeki beklentiler ve maddi konular yeniden gündeme gelebilir.

Kasım ayının ortasından itibaren karar vermek ve yeni adımlar atmak çok daha kolay olacak. Akrep burçları için önümüzdeki haftalar, hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

2. Boğa

Boğa burçları için Akrep mevsimi, özellikle ilişkilerde rahatlama anlamına geliyor. Son haftalarda yaşanan anlaşmazlıklar ve iletişim sorunları artık çözüme kavuşmaya başlayacak.

Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da ileri harekete geçmesiyle belirsizlikler azalacak. Özellikle ikili ilişkilerde yaşanan yanlış anlaşılmaların giderilmesi kolaylaşacak. Boğalar, karşılarındaki insanlardan ne beklediklerini daha iyi anlayacak ve ilişkilerinde yeni bir denge kurabilecek.

Jüpiter ve Mars'ın Aslan burcundaki hareketi ise aile ve ev hayatında cesur kararlar almalarını sağlayacak. Uzun süredir çözüm bekleyen ailevi meseleler yeniden ele alınabilir.

Aşk hayatında da hareketli gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan Boğalar geçmişteki sorunları geride bırakırken bekâr olanlar yeni bir ilişkiye başlamak için kendilerini daha hazır hissedebilir. Duygusal yüklerin hafiflemesiyle birlikte hayatın keyfini çıkarmak kolaylaşacak.

3. Koç

Koç burçları için son haftalarda özellikle para ve maddi konular ön plandaydı. Merkür ve Venüs'ün geri hareketi, finansal kararları yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Ancak 13 Kasım'da iki gezegenin de ileri harekete geçmesiyle beklenen rahatlama başlayacak.

Güneş'in Akrep burcundaki hareketi, Koçların önüne yeni fırsatlar çıkarabilir. Özellikle maddi konularda daha net kararlar almak ve geçmişte ertelenen adımları atmak mümkün olacak.

Aşk hayatında da güzel gelişmeler yaşanabilir. Venüs'ün Terazi burcundaki hareketi, ilişkilerde romantizmi ve yakınlaşmayı artıracak. Partneriyle sorun yaşayan Koçlar aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilir. Bekâr olanlar ise yeni biriyle tanışma fırsatı yakalayabilir.

16 Kasım'da Mars ve Jüpiter arasında gerçekleşecek kavuşum da romantik gelişmeleri destekliyor. Koç burçları için aşk hayatında heyecan verici bir dönemin kapısı aralanabilir.

4. İkizler

İkizler burçları için Akrep mevsiminin ilk günleri biraz hareketli geçebilir. Merkür ve Venüs'ün geri hareketi, özellikle iş ve özel hayatta bazı belirsizlikleri beraberinde getirebilir. Ancak 13 Kasım'dan sonra bu durum değişmeye başlayacak.

Her iki gezegenin de ileri harekete geçmesiyle iletişim sorunları azalacak. İş hayatında uzun süredir çözüm bekleyen konular yeniden gündeme gelecek ve ilerleme sağlamak kolaylaşacak.

Güneş'in Akrep burcundaki hareketi, İkizleri günlük yaşamlarında bazı düzenlemeler yapmaya teşvik edecek. Arkadaşlık ve romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar da açıklığa kavuşabilir.

Aşk hayatında ise yeni gelişmeler yaşanabilir. Bekâr İkizler yeni biriyle tanışabilir, ilişkisi olanlar partnerleriyle aralarındaki yakınlığı yeniden güçlendirebilir.

Jüpiter ve Mars'ın iletişim alanındaki hareketi, sosyal yaşamı da canlandıracak. Yeni insanlarla tanışmak, görüşmeleri artırmak ve günlük işlerde daha hızlı ilerlemek mümkün olacak. Böylece İkizler için stresli geçen haftalar yerini daha hareketli ama keyifli bir döneme bırakacak.

5. Başak

Başak burçları için Akrep mevsimi, zihinsel rahatlama ve maddi konularda yeni fırsatlar anlamına geliyor. Son haftalarda yaşanan kararsızlıklar ve iletişim sorunları, Merkür'ün 13 Kasım'da ileri harekete geçmesiyle azalmaya başlayacak.

Başaklar, uzun süredir üzerinde düşündükleri konularda artık daha net kararlar alabilecek. Özellikle iş ve iletişim alanında beklenen gelişmeler yaşanabilir. Yeni fikirler üretmek ve yarım kalan işleri tamamlamak da kolaylaşacak.

Venüs'ün para evindeki hareketi, maddi konuları ön plana çıkaracak. Son haftalarda gelirlerini ve harcamalarını gözden geçiren Başaklar, artık istedikleri değişiklikleri hayata geçirebilir. Yeni kazanç fırsatları, gelir artışı veya terfi gibi gelişmeler gündeme gelebilir.

Jüpiter ve Mars'ın etkisi ise iç dünyalarında önemli bir dönüşüm başlatacak. Geçmişten gelen duygusal yükleri geride bırakmak ve kendilerine daha fazla zaman ayırmak isteyebilirler.

Başaklar için bu dönem yalnızca maddi açıdan değil, ruhsal anlamda da yenilenme fırsatı sunuyor. Önümüzdeki haftalarda iç huzurlarını yeniden kazanarak kendilerini çok daha iyi hissedebilirler.