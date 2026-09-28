İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin ulaşımında önemli bir güzergâh olan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları kesiminde yol yapım çalışması başlatıldı.
Çalışma nedeniyle bölünmüş yolun İstanbul yönündeki şeritleri trafiğe kapatılırken, ulaşım karşı yöndeki şeritten çift yönlü olarak sağlanmaya başladı.
Güzergâhın tek şeritten kullanılması ve ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce uzanan yoğunlukta sürücüler ilerlemekte zorlanırken, trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geldi.
Bölgede ulaşım kontrollü şekilde devam ederken, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, güvenli takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarı yapıldı.