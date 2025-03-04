Rekabet Kurumu, geçen yıl Rekabet Kanunu’nu ihlal eden firmalara 7,7 milyar TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Adil rekabeti tam olarak sağlayıncaya kadar, vatandaşın cebine uzanan elleri defedinceye kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre Küle, cast ajanslarına yönelik soruşturmaların medya ve eğlence sektörü alanında yürütülen 4 incelemeden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor" dedi.

Küle soruşturmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"21 TEŞEBBÜS HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VAR"

"Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformları ve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği.

Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunlar mercek altına almayı amaçlıyoruz. Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili. Buna ek olarak cast direktörlüğü ve ajans işini birlikte yapan bazı teşebbüsler var.

"BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLDİ"

Bu dikey bütünleşik yapıların sektörde yol açtığı bir takım rekabet karşıtı endişeler mevcut. Şu anda arkadaşlarımız çok geniş bir kapsamda paydaşlardan bilgi ve belge talep ettiler. Gerekirse bir takım davranışsal ya da yapısal tedbirler ile sektörün daha nasıl rekabetçi olabileceği üzerinde bir çalışmayı çok detaylı bir şekilde yürüttüğümüzü tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim."