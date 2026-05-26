Yaklaşık 350 kilometrelik hat, Las Vegas’tan başlayarak Rancho Cucamonga’ya kadar uzanacak. Yolcular burada Los Angeles bölgesindeki Metrolink tren sistemine bağlanabilecek. Projenin büyük bölümünün Interstate 15 otoyolunun orta koridoru boyunca inşa edildiği belirtiliyor.

Brightline West tarafından geliştirilen sistem tamamen elektrikli olacak. Yetkililer, trenlerin sıfır emisyonlu çalışacağını ve mevcut kara yolu trafiğini ciddi şekilde azaltabileceğini söylüyor. Özellikle hafta sonları Los Angeles-Las Vegas hattında oluşan yoğun araç trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

ÇÖLÜN ORTASINDAN GEÇECEK

Hızlı tren hattı Mojave Çölü boyunca ilerleyecek. Projede Las Vegas dışında Apple Valley, Hesperia ve Rancho Cucamonga bölgelerinde istasyonlar planlanıyor. Trenlerin Avrupa tipi yüksek hızlı ray sistemleriyle çalışacağı ve yaklaşık 300 yolcu taşıyabileceği belirtiliyor.

Projede kullanılacak tren setlerinin üretimi için Siemens’in New York eyaletinde özel tesis kurduğu açıklandı. “American Pioneer 220” adı verilen trenlerin saatte 186 milin üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

PROJEDE GECİKME TARTIŞMALARI DA VAR

İlk etapta hattın 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde hizmete alınması planlanıyordu. Ancak son açıklamalarda tamamlanma tarihinin 2029’un sonlarına kayabileceği belirtiliyor.

Projede dikkat çeken detaylardan biri de hızla yükselen maliyet oldu. İlk hesaplamalarda yaklaşık 12 milyar dolar bütçeyle planlanan Brightline West hattının toplam maliyetinin son değerlendirmelerde 21 milyar doların üzerine çıktığı belirtiliyor. ABD hükümeti projeye milyarlarca dolarlık destek sağlarken kalan kısmın özel finansmanla karşılanması hedefleniyor.

Buna rağmen proje, ABD’de yıllardır tartışılan yüksek hızlı tren sistemleri açısından tarihi adımlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre Brightline West başarılı olursa ülkede farklı eyaletler arasında benzer hızlı tren yatırımlarının önü açılabilir.