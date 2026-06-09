İskoçya'nın kuzeybatı kıyısındaki Yaz Adaları takımadalarında yer alan 36 hektarlık Mullaghar Adası, 350 bin sterlin (yaklaşık 21 milyon TL) başlangıç fiyatıyla bugün açık artırmaya sunuldu. Savills emlak şirketi tarafından düzenlenen bu mülki satış, İngiltere genelindeki ortalama bir konut maliyetinden daha düşük bedelle müstakil bir ada mülkiyetine sahip olma fırsatı tanıyor.

UNESCO KORUMASINDAKİ ALANDA YER ALIYOR

Euronews'in haberine göre, turizm rotalarının uzağında kalan Mullaghar Adası, İskoçya'nın ilk UNESCO Jeoparkı'nın bir parçası konumunda bulunuyor. Bölge; doğal plajları, dik kayalıkları, mağaraları ve koylarıyla koruma altındaki bir ekosisteme sahip.

Ada çevresindeki sularda foklar, yunuslar, su samurları, gri kazlar ve minke balinaları mülki olarak gözlemlenebiliyor. Coğrafi izolasyonu nedeniyle adaya ulaşım yalnızca anakaradaki Ullapool veya Old Dornie bölgelerinden teknelerle ya da helikopterle sağlanıyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ EVİYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEK

36 hektarlık arazinin üzerinde, bölgenin değişken iklim şartlarına uygun inşa edilmiş funda kaplı çatıya sahip ahşap bir kır evi yer alıyor. Yerden tavana kadar uzanan panoramik pencerelere sahip konutun içerisinde mutfak, yemek alanı, iki adet yatak ve odun sobası mevcut.

Elektrik ihtiyacını entegre güneş panelleriyle karşılayan evde, yağmur suyu toplama sistemi ve dış mekanda kompost tuvalet bulunuyor. Emlak şirketi, adadaki konutun tüm eşyalarıyla birlikte kısa ve uzun süreli konaklamalara hazır durumda devredileceğini açıkladı.