Dünya Nüfus İncelemesi'nden (World Population Review) elde edilen verilere göre, dünya genelinde tam 21 ülkede sivillerin ve turistlerin kamuflaj desenli kıyafetler giymesine yasal olarak izin verilmiyor. Evinizde sıradan bir moda tercihi gibi görünen bu desenler, söz konusu ülkelerde ciddi yasal yaptırımlara yol açabiliyor.

AFRİKA KITASINDA YASAK OLAN ÜLKELER

Afrika genelinde kamuflaj giymek, askeri otoriteye ve devlete bir saygısızlık ya da güvenlik tehdidi olarak algılanabiliyor. Bu kıtada yasağın geçerli olduğu ülkeler şunlardır:

Nijerya

Uganda

Gana (Bu kurala uymamak, devlete ve geleneksel değerlere saygısızlık kabul edilerek 12 aya kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.)

Madagaskar

Zambiya

Zimbabve

ORTA DOĞU VE ASYA'DA SIKI DENETİM

Orta Doğu ve Asya'daki bazı ülkelerde de askeri giysilerin siviller tarafından taklit edilmesi sert cezalarla karşılanıyor:

Suudi Arabistan

Umman (Sivillerin kamuflaj giymesi durumunda 5.000 dolara kadar ulaşan çok ağır para cezaları uygulanmaktadır.)

Azerbaycan (Özellikle askeri üniforma niteliğindeki kıyafetler konusunda kesin kısıtlamalar mevcuttur.)

Filipinler (Sadece resmi askeri veya polis üniformalarının giyilmesi yasaktır.)

KARAYİPLER VE AMERİKA KITASINDAKİ POPÜLER ROTLAR

Turistlerin sıklıkla tercih ettiği Karayip adalarının ve çevresinin neredeyse tamamında kamuflaj deseni tamamen askeri personelin ayrıcalığıdır. Sırt çantasından mayoya kadar her türlü kamuflaj ürününün yasak olduğu o ülkeler:

Jamaika (Sadece resmi askeri personelin giymesine izin verilir.)

Trinidad ve Tobago

Guyana

Bahamalar

Barbados

Aziz Lucia

Grenada

Saint Vincent ve Grenadinler

Antigua ve Barbuda

Dominika (Sadece askeri personelin kullanımına açıktır.)

Saint Kitts ve Nevis