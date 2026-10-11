Tayland’da her yıl nisan ayında dünyanın en sıra dışı ve gerilim dolu askerlik süreçlerinden biri yaşanıyor. Ülkede 21 yaşına giren her genç erkek için zorunlu olan bu süreçte, orduya katılacak kişilerin kaderi tamamen şans faktörüne, yani düzenlenen kuraya dayanıyor.

Gençlerin heyecanla beklediği kura çekimi öncesinde adaylara öncelikle gönüllü olarak orduya yazılma seçeneği sunuluyor. Gönüllü olarak askerlik yapmayı kabul eden gençler, eğitim seviyelerine bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl arasında değişen daha kısa bir süre görev yapıp sivil hayatlarına geri dönebiliyor.

Ancak o bölgenin asker ihtiyacı gönüllü müracaatlarıyla karşılanamadığı takdirde, geride kalan tüm adaylar için kutudan kart çekme maratonu başlıyor.

SİYAH ÇEKENLER HAVAYA UÇUYOR

Ordu yetkililerinin gözetiminde kapalı kutulardan çekilen kartlar, gençlerin geleceğini bir anda değiştiriyor. Kutudan "siyah kart" çeken adaylar büyük bir sevinç yaşayarak askerlikten tamamen muaf sayılırken, "kırmızı kart" çekenler ise iki yıl boyunca zorunlu askerlik yapmak üzere orduya sevk ediliyor.

Ailelerin ve yakınların gözyaşları, ve tezahüratları eşliğinde adeta bir festival havasında geçen bu törenler, kuraların çekildiği anlarda yaşanan duygusal patlamalarla sık sık dünya basınının da ilgisini çekiyor.