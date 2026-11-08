Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapısını sağlayan ve kara para trafiğini yöneten organize şebekelere yönelik son dönemin en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı. 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, altyapı sağlayıcı yazılımcılardan finans sorumlularına kadar 168 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığı habere göre, soruşturmada kilit rolü, İngiltere'de loto servetini tüketip çöpçülüğe dönmesiyle tanınan Michael Carroll'un adını Telegram'da takma isim olarak kullanan 21 yaşındaki yazılımcı Faruk Eren Yücal oynadı. "Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" gibi yüksek hacimli platformların teknik altyapısını kurduğu belirlenen Yücal'ın dijital materyalleri ve yazışmaları incelemeye alındı.

YAPAY ZEKÂ 'AVCI' 306 BİN MESAJI İNCELEDİ

Şebekenin çökertilmesinde Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin geliştirdiği yapay zekâ yazılımı "AVCI" kritik rol üstlendi. AVCI, şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki 306 bin suç içerikli iletiyi analiz ederek sistemin finansal ve teknik kanadını yöneten 47 farklı grubu deşifre etti.

Kendilerini legal bankacılık operasyonlarının arkasına gizleyen, resmi şirketlerde yetkisiz kişileri imza yetkilisi gibi gösterip çarkı yurt dışından yönlendiren sözde patronlar ve finans teknisyenleri tek tek belirlendi.

AYRILMAK İSTEYENE ÖLÜM TEHDİDİ, KÖTÜ YORUM YAPANA PUSU

İncelenen dijital materyallerde şüphelilerin operasyonları yakından izleyerek birbirlerini "Operasyon var, dikkatli olun" diyerek uyardıkları tespit edildi. Deşifre olma endişesiyle gruptan ayrılmak isteyen örgüt üyelerinin ise yöneticiler tarafından ölümle tehdit edildiği saptandı.

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylardan biri de şebekenin müşteri baskısı yöntemi oldu. Bahis siteleri hakkında sosyal medyada veya forumlarda olumsuz değerlendirme yapan kullanıcılar; yatırım yaptıkları kart bilgileri ve yasa dışı panel sorgulamaları üzerinden adres adres tespit edildi. Bu kişileri telefonla arayıp güven vererek buluşma ayarlayan örgüt üyelerinin, mağdurları darbettikleri belirlendi.

ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINI KULLANMIŞLAR

Şebekenin kara para aklama mekanizmasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin banka hesaplarının hedef alındığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık hesap hareketlerinin, cüzi komisyonlar karşılığında veya bilgisi dışında temin edilen öğrenci hesapları üzerinden geçirildiği kayıtlara geçti.

Siber birimlerin üst üste gerçekleştirdiği operasyonel baskılar neticesinde, kullanılan kiralık hesap ağının büyük ölçüde çökertildiği ve 168 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.