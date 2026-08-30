Sosyal medyada ABD'li bir öğrencinin yapay zeka ile oluşturduğu 'Maya' adlı sanal karakter aracılığıyla bir ayda 43 bin dolar kazandığı iddiası gündeme geldi. Bu iddiaya göre, Texas'ın Austin kentinde yaşayan 21 yaşındaki öğrenci, University of Central Florida'da (UCF) psikoloji öğrenimini yıkın bırakmış 22 yaşındaki 'Maya'nın OnlyFans hesabından ilk 30 günde bu miktarda gelir elde etti.

SİSTEM NASIL İŞLENYOR?

Maya'nın abonelerle yazışmalarını Anthropic'in Claude Code modeli oluştururken, fotoğrafı Flux yapay zeka görüntü modeliyle hazırlanıyor. Sesli mesajları için ise ElevenLabs teknolojisi kullanılıyor. Karakterin kişiliği; geçmişi ve özelliğinı içeren "Persona.md", konuşma biçimini içeren "voice.md", görüntü kurallarını içeren "flux.md" ve önceki konuşmalardan elde edilen bilgileri içeren "brain.md" adlı dört temel dosyada tutuluyor.

Hesabın bin 247 ücretli aboneye ulaştığı, abonelerin ortalama 34 dolar harcadığı ve en çok ödeme yapan kullanıcının üç hafta içinde 1847 dolar ödediği öne sürüldü. Ancak Maya'nın gerçek bir insan olmadığı vurgulandı.

GELİR VE KİMLİK DOĞRULANAMADI

Hikayenin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte doğruluğuna ilişkin soru işaretleri de ortaya çıktı. İnceleme yapan kaynaklar, Maya'nın 43 bin dolarlık geliri ile 21 yaşındaki öğrencinin kimliğinin bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtiyor. Hikayenin kaynağı büyülk ölçüde mayıs ayında X'te yayımlanan paylaşımlara dayanıyor.

International Business Times da öğrencinin veya söz konusu OnlyFans hesabının bağımsız olarak tespit edilemediğini bildirdi.

ONLYFANS KURALLARIYLA ÇELİŞİYOR

Iddiaya ilişkin bir diğer soru işareti OnlyFans'ın kimlik doğrulama sistemi. Platform, içerik üreticilerinin kimliklerini resmi belgeler ve fotoğraf yoluyla doğrulamasını şart koşuyor. OnlyFans'ın içerik moderasyonu kurallarında, kimliği doğrulanamayan kişilerden oluşan veya tamamen yapay zeka ile oluşturulan hesap ve içeriklerin kaldırılabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle Maya'nın anlatıldığı biçimiyle tamamen kurgusal bir karakter olarak OnlyFans'ta hesap açp para kazanması, platformun mevcut kurallarıyla uyuşmuyor.

Buna karşılık OnlyFans benzeri abonelik platformu Fanvue, tamamen yapay zeka ile oluşturulan modellerin faaliyet göstermesine izin veriyor. Platform, bu tür hesapların yapay zeka ürünü olduklarının açık biçimde belirtilmesini şart koşuyor.

SANAL MODELLER GERÇEKTEN PARA KAZANIYOR

Maya hikayesi doğrulanmamış olsa da yapay zeka ile oluşturulan sanal modeller üzerinden gelir elde etme yeni değil. En bilinen örneklerden biri, Barcelona merkezli The Clueless ajansının yarattığı pembe saďlı sanal model Aitana Löpez.

Aitana'nın yaratıcıları, karakterin reklam ve abonelik gelirleriyle bazı aylarda 10 bin euroya kadar kazanabildiğini açıklamıştı. Aitana, sosyal medya hesaplarının yanı sıra Fanvue üzerinden de içerik yayımlıyor.

Bu nedenle Maya örneğindeki teknoloji gerçek ve uygulanabilir, ancak sosyal medyada dolaşan "21 yaşındaki öğrenci dört dosyayla bir ayda 43 bin dolar kazandı" anlatısı şu aşamada kanıtlanabilir değil.