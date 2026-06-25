Bursa’ın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda Songül Ardil, mesai bitiminde iş yerinden servis aracıyla evine geldi. Oturduğu binaya 10 metre mesafede servis aracından inen Songül Ardil’e 3 kişi saldırdı.
Zorla bir araca bindirilmeye çalışılan genç kadını yanında bulunan ablası Zeynep Ardil, saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı.
Ancak şüpheliler, abla Ardil’i darbederek etkisiz hale getirirken Songül Ardil’i zorla araca bindirerek, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Emniyete giderek şikayetçi olan aile fertleri kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Polis ekiplerinin şüphelileri bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor.