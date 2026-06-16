Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan 21 yaşındaki Eylem Çelik, son günlerde adı birlikte anıldığı Mehmet Ali Erbil hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, Erbil ile tanışma sürecini anlatarak, yaşadıklarının ardından hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

"İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN ÇAĞIRDI"

Mehmet Ali Erbil'in kendisine Instagram üzerinden ulaştığını belirten Çelik, oyunculukla ilgilendiğini söylemesinin ardından Erbil'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade etti.

Çelik, "İstanbul'a geldiğimde benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana yardımcı olabileceğini düşündüğüm için kabul ettim. Önce İstinye'de kahve içtik. Daha sonra bazı evraklar vereceğini söyleyerek beni evine davet etti" dedi.

"LAVABODAN ÇIKINCA CANLI YAYIN AÇTI"

Erbil'in evine gittiğinde içeride başka kişilerin de bulunduğunu söyleyen Çelik, lavabodan çıktığında beklemediği bir durumla karşılaştığını iddia ederek, "Lavabodan çıkmamla birlikte canlı yayın açması bir oldu. Ne yapacağımı şaşırdım ve apar topar evi terk ettim. Kendime de yakıştırmıyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik, Mehmet Ali Erbil'in kendisine, "Asistanım ol, sevgilim ol, gel benimle yaşa" şeklinde sözler söylediğini de öne sürdü.

"DAVA AÇACAĞIM"

Yaşananların ardından psikolojik olarak yıprandığını belirten Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında dava açacağını açıkladı.

Çelik, "Bana atılan bu iftiralar yüzünden insan içine çıkamıyorum. İnsanlar beni bu olayla tanıyacak diye kendimden midem bulanıyor. Onun yüzünden çok kötü anılıyorum" dedi.