İstanbul’un Güngören ilçesinde yaşanan olayda, evlenmek istediği kadının 21 yaşındaki erkek kardeşi Hazem Muhammed ile tartışan M.D., genç adamı tabancayla vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan şüpheli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin Suriye’ye kaçma ihtimali üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı.
Yapılan takip ve güvenlik önlemleri kapsamında, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı güzergâhında kontrol noktaları oluşturuldu. M.D.’nin bulunduğu araç sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek durduruldu.
Cinayet şüphelisi M.D. ile aracı kullanan M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.