Ülkede yakıt bulmanın zorlaşması ve uzun süren elektrik kesintileri, özellikle elektrikli üç tekerlekli araç kullananları zor durumda bırakıyor. Bu noktada geliştirilen sistem, araçların üstüne yerleştirilen güneş panelleriyle enerji üretmesini sağlıyor.

Paneller, araç hareket halindeyken motora destek veriyor. Araç durduğunda ise bataryayı şarj etmeye devam ediyor. Böylece araçların menzili artıyor ve dış enerjiye bağımlılık azalıyor.

KÜÇÜK ATÖLYEDE GELİŞTİRİLEN SİSTEM

Genç girişimci, kendi imkanlarıyla kurduğu küçük bir atölyede bu panelleri üretip araçlara monte ediyor. Kurulan metal sistem, panelleri sabitlerken aynı zamanda sürücüler için gölgelik işlevi de görüyor.

Bu çözüm, basit ama etkili bir sistem olarak kısa sürede yayılmaya başladı.

15’TEN FAZLA ARAÇTA KULLANILIYOR

Şu ana kadar 15’ten fazla elektrikli araç bu sistemle donatıldı. Özellikle taşımacılık yapan sürücüler için bu sistem, işlerini sürdürebilmenin önemli bir yolu haline geldi.

Güneş panelleri aracın tüm enerji ihtiyacını karşılamasa da bataryaya olan bağımlılığı azaltarak kullanım süresini uzatıyor.

KRİZDEN DOĞAN ALTERNATİF ULAŞIM

Küba’daki enerji ve yakıt sıkıntısı, bireysel çözümleri öne çıkarıyor. Güneş panelli araçlar da bu sürecin en dikkat çeken örneklerinden biri haline geliyor.

Bu model, sınırlı imkanlarla geliştirilen bir fikrin, günlük hayatı doğrudan etkileyen pratik bir çözüme nasıl dönüşebileceğini ortaya koyuyor.