Olay, dün akşam saatlerinde Pınarhisar ilçesinde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. İşçilerden Ergin Yemez, temizlik yapmak için beton karıştırıcı makinesinin içine girdi. Yemez, temizlik yaptığı sırada makinenin henüz belirlenemeyen nedenle çalışması ile içinde sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Makineden çıkarılıp Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yemez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ergin Yemez, kurtarılamadı. Yemez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.