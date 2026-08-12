Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 4'üncü katında bulunan Işık T., henüz belirlenemeyen bir nedenle cam balkondan düştü. Genç kız, apartmanın alt katındaki tenteye çarptıktan sonra zemine düştü. SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işık T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Azerbaycan uyruklu F.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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