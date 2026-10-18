Müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun, 16 Ekim’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Saat 11.00’de başlayan törende ailesi, yakınları ve sanatçı dostları bir araya gelirken, eski eşi Özlem Koldaş’ın veda sözleri duygusal anlara sahne oldu.

“SANA NASIL VEDA EDECEĞİM SONER’CİĞİM”

Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, usta müzisyene gözyaşları içinde veda etti. 21 yaşından bu yana hayatında olan Olgun’la geçirdiği yılları anlatan Koldaş, birlikte yaşadıkları anıların gözünün önünden geçtiğini söyledi.







Koldaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ah Soner’ciğim sana nasıl veda edeceğim… Ben 21 yaşımdan beri Soner’leyim… Az önce klipleri izlerken hayatım bir an gözümün önünden geçti bir film şeridi gibi… O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Kendi kliplerini kendi çekti. Bir kızımız var Elif bana emanet, sen hiç merak etme ona çok iyi bakacağım Soner…”



(Soner Olgun ve kızı)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Soner Olgun, 16 Ekim’de 67 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının anısına düzenlenen törende ailesi ve dostları bir araya gelerek Olgun’u andı.