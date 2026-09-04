Geçtiğimiz günlerde Pentagram grubuyla yollarını ayıran 55 yaşındaki gitarist Metin Türkcan, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı Şebnem Ferah hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 2017 yılında Ferah ile yollarını ayıran Türkcan, eski çalışma arkadaşının sahnede kendi çaldığı gitar kayıtlarını kullandığını öne sürerek “Sizce etik mi?” diye sordu.

ŞEBNEM FERAH'IN PAYLAŞIMINA YORUM YAPTI

Altı yıllık aranın ardından haziran ayında yeniden sahneye çıkan Şebnem Ferah, konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yeni konser takvimini takipçileriyle paylaştı.

Ferah'ın paylaşımının altına yorum yapan Metin Türkcan ise yıllar önce birlikte çalıştığı sanatçıyla ilgili sitemini dile getirdi.

“SİZCE ETİK Mİ?”

Türkcan, sosyal medya yorumunda 2017 yılında yollarını ayırdığı eski çalışma arkadaşının halen kendi gitar kayıtlarını kullandığını öne sürdü.

55 yaşındaki müzisyen şu ifadeleri kullandı:

“2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun halen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?”

Türkcan'ın bu sözleri kısa sürede müzik dünyasının gündemine taşınırken gözler Şebnem Ferah'a çevrildi.

ŞEBNEM FERAH'TAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Metin Türkcan'ın açıklamasının ardından Şebnem Ferah'ın bu iddiaya nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Ferah cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Türkcan ile Ferah'ın yolları 2017 yılında ayrılmıştı. İkili, bu tarihe kadar yaklaşık 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaşarak birlikte çalışmıştı.