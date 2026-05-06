İzmir’in Beydağ ilçesinde, uzun süredir aranan bir hükümlü polisin çalışmasıyla yakalandı. 2005 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ercan Özkoç, 21 yıl sonra gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı. Yapılan sorgulamada, Özkoç’un farklı suçlardan da kaydının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Özkoç’un, Beydağ’a bağlı Çomaklar Mahallesi’nde 2005 yılında Şükrü Dikil’i çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.