Avrupa’da otel işletmelerinin Booking.com’un uzun yıllar uyguladığı fiyat paritesi koşulları nedeniyle yaşadığı öne sürülen ekonomik kayıpların telafi edilmesi amacıyla yeni bir toplu tazminat süreci başlatıldı. Avrupa genelinde yürütülen girişime Türkiye’de Booking.com platformunda yer alan otellerin de dahil olabileceği bildirildi.

Hollanda merkezli Stichting Hotel Claims Alliance tarafından yürütülen girişim, Avrupa otel sektörünün çatı kuruluşu HOTREC ile 30’dan fazla ulusal otel birliğinin desteğini arkasına aldı. Çalışmayla, Booking.com’un fiyat paritesi uygulamalarının otellerin ticari faaliyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve oluştuğu iddia edilen zararların karşılanması hedefleniyor.

OTELLERİN DOĞRUDAN SATIŞ KANALLARI ZAYIFLADI

Girişimin temelini, Booking.com’un uzun yıllar boyunca uyguladığı fiyat paritesi hükümleri oluşturuyor. Bu uygulamaların, otellerin kendi internet sitelerinde ya da başka satış kanallarında Booking.com’dan daha düşük fiyat veya daha avantajlı rezervasyon koşulları sunmasını sınırlandırdığı öne sürülüyor.

Söz konusu uygulamalar nedeniyle otellerin doğrudan rezervasyon kanallarının güç kaybettiği, alternatif çevrim içi seyahat platformlarının gelişiminin olumsuz etkilendiği ve otellerin ödediği komisyonların rekabetçi piyasa koşullarının üzerinde kaldığı savunuluyor.

Toplu tazminat girişiminde de bu uygulamaların oteller açısından uzun yıllara yayılan ekonomik kayıplara neden olduğu iddia ediliyor. Süreç kapsamında işletmelerin geçmiş dönemde ödediği komisyonlar ve bu uygulamalardan kaynaklandığı öne sürülen zararların toplu olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE’DEKİ OTELLER DE BAŞVURABİLECEK

2004 ile 2025 yılları arasında Booking.com üzerinden faaliyet gösteren Türkiye’deki otellerin girişime katılabileceği belirtildi. Başvuru için işletmenin bulunduğu şehir veya otelin büyüklüğü açısından bir sınırlama bulunmadığı ifade edildi. Sürece dahil olan oteller açısından dava masraflarının bağımsız bir dava finansörü tarafından karşılanacağı aktarılırken, işletmelerin herhangi bir ön maliyet veya dava riski üstlenmeyeceği bildirildi.

Ayrıca girişime katılan otellerin Booking.com ile devam eden ticari ilişkilerini sonlandırmalarının ya da değiştirmelerinin zorunlu olmadığı belirtildi.

Başvuruların 15 Eylül 2026 tarihine kadar ücretsiz şekilde yapılabileceği açıklandı.

AVRUPA ADALET DİVANI’NIN KARARI EMSAL OLDU

Booking.com’un fiyat paritesi uygulamaları daha önce Türkiye’de de Rekabet Kurulu’nun incelemesine konu olmuştu. Kurulun 2017 yılında gerçekleştirdiği değerlendirmede, söz konusu uygulamaların rekabet kurallarını ihlal ettiği sonucuna varılmıştı.

Avrupa’da ise önemli bir karar 19 Eylül 2024 tarihinde Avrupa Adalet Divanı’ndan geldi. Mahkeme, Booking.com’un fiyat paritesi hükümlerinin Avrupa Birliği rekabet hukukuyla bağdaşmadığına hükmetti. Bu kararın ardından Avrupa genelinde, Booking.com’un uygulamalarından etkilendiği öne sürülen yaklaşık 15 bin otelin dahil olduğu toplu tazminat süreci başlatıldı.

Türkiye’deki otellerin de geçmiş dönemde aynı uygulamalardan kaynaklandığı iddia edilen zararlar için bu uluslararası girişime katılabileceği belirtildi.

TÜRKİYE’DE HUKUK VE EKONOMİ UZMANLARI SÜRECE DAHİL OLACAK

Türkiye ayağında yürütülecek çalışmalarda rekabet hukuku ve tazminat davaları konusunda uzman hukukçuların yanı sıra rekabet ekonomistleri ve dava yönetimi ekiplerinin görev alacağı aktarıldı.

Girişimle, Türkiye’deki otellerin Booking.com ile geçmiş yıllardaki ticari ilişkilerinden kaynaklandığı öne sürülen ekonomik zararların belirlenmesi ve hak kayıplarının toplu şekilde giderilmesi amaçlanıyor.