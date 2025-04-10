Sabancı Holding'in mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, Emirgan'daki Atlı Köşk'ün satışı için Sabancı Üniversitesi ile Hacı Ömer Sabancı AŞ'ye açtığı 'ortaklığın giderilmesi' davasını kazandı.

Atlı Köşk üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar veren mahkeme, satışın umuma açık aleni müzayede (açık artırma) ile yapılmasına hükmetti.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Sevilay Çınar'ın avukatı M.Çağrı Bağatur, "Atlı Köşk ile diğer yapıların güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin 683 lira olarak tespit edildi.

Bu karar Atlı Köşk'ün herkese açık bir ihalede satılmak suretiyle ortaklığın giderileceği anlamına gelmektedir" dedi.

Sabancı Holding kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce Sabancı Ailesi'ne dava açmıştı.

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi, Sabancı Ailesi'ne mirasçı olarak en son Sevilay Sabancı Çınar'ı eklemişti.

Dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi'nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, Sabancı Ailesi'ne açtığı davayı kazanmıştı.