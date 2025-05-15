Puruli Kültür Sanat tarafından bu yıl 13. kez düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali, 23–29 Mayıs tarihleri arasında Goethe-Institut Ankara’da ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. ‘Engel tanımayan’ dolayısıyla görme, işitme ve ortopedik engeli olan izleyicilere tam erişim sağlayan festival, bu yıl da herkesin eşit koşullarda sinema deneyimi yaşaması için kapsamlı bir program sunacak…

ÇARPICI BELGESELLER

‘’Kısa Film Yarışması”, “Filmfest Dresden: Tamamen Politik” ve “Çocuklar İçin” seçkilerinin yanı sıra festival “Bir Çağ Yangını” başlığı altında 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara; film gösterimleri, söyleşiler ve bir fotoğraf sergisiyle odaklanacak.Belgeselleriyle yaşadığımız çağın siyasi iklimini en iyi anlatan yönetmenlerden biri olan Adam Curtis’in bir uzun ve üç kısa belgeseli, “Bir Çağ Yangını” bölümünde izlenebilecek filmler arasında yer alıyor.

Hakikat sonrası çağın inşasını inceleyen HiperNormalleşme, medya ve pasif toplum ilişkisini tartışan “Ah Vah”çılığın Yükselişi ile devamı niteliğindeki “Ah Vah”çılık ve Doğrusal Olmayan Savaş, ve TV Gazeteciliğinin Yükselişi ve Düşüşü, çağın iletişim ve algı krizlerine ışık tutuyor.

SERGİ VE SÖYLEŞİLER

24 Mayıs’ta tarihçi Oktay Özel ve teyit uzmanı Atakan Foça, “Alevler Arasında Anka’nın Peşinde” panelinde kriz çağının gerçeklik biçimlerini tartışacak. 25 Mayıs’ta ise yönetmen Emre Yeksan ve akademisyen Osman Şişman, Yangın Yerinde Sanat: Giriş, Gelişme, Sonuç başlıklı oturumda, sanat üretiminin bugünkü koşullarını ve niyetlerini irdeleyecek. Festival kapsamında ayrıca, sanatçı Erkal Uran’ın bir felaket sonrası kurtarılan negatiflerle oluşturduğu Leke adlı fotoğraf sergisi 21–29 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek.

BU FİLMLER KAÇMAZ



“Bir Çağ Yangını” bölümünde ayrıca; İzmir’deki aile evine dönen bir karakterin yaşadığı dönüşümü, şehri yaşanmaz kılan bir çevre felaketi üzerinden anlatan, Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez, Bertrand Bonello’nun yönettiği, tüm şehri saran gençlik isyanını konu alan Nocturama: Paris Yanıyor ve Japon yönetmen Kiyoshi Kurosawa’nın, bir kasabada yaşanan tuhaf olaylarla bu olayları araştıran bir gazetecinin hikayesine odaklandığı Yok Olmadan Önce filmleri de bu seçkideki filmler arasında yer alıyor.