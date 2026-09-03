Avrupa'daki ticari havalimanları içerisinde türünün en büyüğü olarak açıklanan tesis, yaklaşık 142 hektarlık alana yayılıyor. Yıllık 242,9 gigavatsaat elektrik üretmesi beklenen santral, Aena'nın resmi hesabına göre yaklaşık 74 bin hanenin yıllık ortalama elektrik tüketimine denk miktarda enerji üretebilecek.

215 BİN PANEL HAVALİMANI ARAZİSİNE YERLEŞTİRİLDİ

Güneş panelleri havalimanının tek bir noktasında değil, uçuş operasyonlarına ayrılmayan farklı arazilere dağıtıldı. Panellerin konumu belirlenirken kullanılabilir arazi, çevresel koşullar ve bölgenin güneş enerjisi potansiyeli dikkate alındı.

Ana tesisin 120 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Yaklaşık 215 bin panelin bir araya geldiği sistemin yılda 242,9 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Böylece terminallerden teknik tesislere kadar havalimanının elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilecek.

Proje bununla da sınırlı kalmayacak. Aynı havalimanında 7,5 megavatlık ikinci bir güneş enerjisi tesisi inşa ediliyor. 22 hektarlık alana kurulacak bu bölümde üretilen elektriğin tamamı havalimanında tüketilecek ve şebekeye fazla elektrik aktarılmayacak.

HEDEF HAVALİMANININ TÜM ELEKTRİĞİNİ ÜRETMEK

Planlanan üçüncü tesis ise 45 megavat gücünde olacak. Projesi hazırlanan bu santralin 41 hektarlık alana kurulması ve yılda yaklaşık 79,2 gigavatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Üç tesis tamamlandığında toplam kurulu güç 172,5 megavata ulaşacak.

Aena'nın verdiği bilgilere göre projenin tamamlanmasıyla üretilecek yenilenebilir enerji miktarı, Madrid-Barajas Havalimanı'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 100'üne eşdeğer seviyeye ulaşacak. Böylece Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından birinin elektrik ihtiyacına denk miktarda enerji kendi arazisindeki güneş tesislerinden üretilebilecek.

Madrid'deki proje, Aena'nın 2021-2030 İklim Eylem Planı'nın bir parçası. Şirket halihazırda 12 havalimanında güneş enerjisi tesisleri işletiyor ancak Madrid-Barajas'taki proje ölçeğiyle diğerlerinden ayrılıyor.