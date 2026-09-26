Toplumda son derece yaygın olan parmak çıtlatma alışkanlığı, yıllardır "Kireçlenme olursun, parmakların sakatlanır" uyarılarıyla engellenmeye çalışılıyordu. Tıp dünyasının bu konu üzerinde yaptığı kapsamlı araştırmalar ve gelişmiş emar (MR) incelemeleri, kulaktan kulağa yayılan bu dev şehir efsanesini tamamen çürüttü.

KİREÇLENME DEĞİL O SES KEMİKTEN GELMİYOR

Eklemlerimiz arasında sürtünmeyi önleyen ve kemiklerin rahat hareket etmesini sağlayan doğal bir sıvı bulunuyor. Parmaklarınızı hızla gerip bükerek çıtlattığınızda, eklem içindeki basınç aniden düşüyor. Sesin kaynağı kemiklerin birbirine çarpması değil; basınç düşüşüyle eklem sıvısının içinde bir anda oluşan ve patlayan mikroskobik gaz kabarcıkları.

Gelişmiş gerçek zamanlı MR cihazlarıyla yapılan çekimler, sesin çıktığı o milisaniyelik anda eklem içinde aniden oluşan bu gaz boşluklarını saniye saniye belgeledi.

215 KİŞİDE İNCELENDİ RİSK TAMAMEN AYNI

Tıp literatürünün en geniş katılımlı araştırmasında, yaşları 50 ile 89 arasında değişen 215 kişinin el röntgenleri ve geçmiş sağlık verileri detaylıca tarandı. Ömrü boyunca parmaklarını sürekli çıtlatanlar ile bu alışkanlığa hiç sahip olmayan kişilerin kireçlenme (osteoartrit) oranları karşılaştırıldı.

Sonuç şaşırtıcıydı: Parmak çıtlatan kişilerin kireçlenme yaşama riski, hayatında hiç parmak çıtlatmamış biriyle birebir aynı çıktı.

EKLEM KIKIRDAĞINA ZARAR VERMİYOR

Yayımlanan derleme raporları, herhangi bir zorlama olmaksızın ve ağrısız bir şekilde yapılan parmak çıtlatmanın el becerilerine, eklem kıkırdağına veya bağ dokusuna hiçbir zarar vermediğini doğrular nitelikte. Uzmanlar, bu masum hareketin eklemlere değil, yalnızca çıkan yüksek ses nedeniyle çevredeki insanlara rahatsızlık verebileceğini dile getiriyor.

AĞRI VE ŞİŞLİK VARSA DİKKAT

Araştırmacılar, ağrısız çıtlatmaların zararsız olduğunu belirtirken kritik bir uyarıda da bulunuyor: Eğer eklemlerinizden gelen sese şiddetli bir ağrı, bölgesel şişlik, kızarıklık veya hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa, bu durum masum bir gaz patlaması değil, bir eklem rahatsızlığı belirtisi olabilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden bir ortopedi uzmanına görünmek gerekiyor.