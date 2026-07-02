İtalya’dan Romanya’ya doğru yola çıkan ve Karadeniz’deki doğal gaz boru hattı çalışmalarında görev alacağı öğrenilen 215,9 metre uzunluğundaki dev boru döşeme gemisi 'JSD6000', İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Dev geminin güvenliği için Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. İtalya'dan hareket ederek Romanya'ya doğru seyreden Bahama Adaları bayraklı, 215,9 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisi 'JSD6000', sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. KIYI EMNİYETİ ALARMA GEÇTİ Dev geminin geçişi nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Geçiş süresince gemiye KEGM’e ait çok sayıda kılavuz römorkör eşlik ediyor. Boğaz Trafiğine Geçici Engel: Dev geminin İstanbul Boğazı'ndaki seyrinin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak durduruldu. ROMANYA'DA GAZ HATTI DÖŞEYECEK Mühendislik harikası olarak nitelendirilen 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisinin, Romanya karasularında yürütülen stratejik doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında aktif rol oynamak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Geminin Boğaz geçişini tamamlamasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

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