MHP Pertek İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu taşınmaza ilişkin 4 yıllık kira borcu nedeniyle parti hakkında icra takibi başlatıldı.

Pertek İcra Dairesi tarafından hazırlanan ödeme emrinde, MHP'nin borçlu olduğu ve toplam 216 bin TL kira alacağının tahsili için işlem başlatıldığı belirtildi.

4 YILLIK KİRA BORCU İÇİN İCRA

Pertek İcra Dairesi'nin 2026/73 Esas sayılı dosyasında yer alan ödeme emrinde, takibin MHP Pertek İlçe Başkanlığı'nın kira borcu nedeniyle başlatıldığı görülüyor.

Belgede, alacaklı olarak Seyit Sultan Çelik, borçlu olarak ise Milliyetçi Hareket Partisi gösterildi.

Takip konusu alacağın, MHP Pertek İlçe Başkanlığı'nın toplam dört yıllık kira bedeli olduğu belirtildi.

BORÇ 216 BİN LİRA

Ödeme emrinde toplam alacak 216 bin TL olarak hesaplandı. Borca, takip tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte icra harç ve giderleri ve avukatlık ücretinin de ekleneceği bildirildi.

30 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

İcra Dairesi tarafından gönderilen ödeme emrinde, borcun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi. Borca itiraz edilmesi halinde ise