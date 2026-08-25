Kapanış öncesinde mağazalardaki ürünlerin elden çıkarılması için büyük bir tasfiye satışı başlatıldı. Tarihi merkezde bazı ürünlerin 2 sterline kadar düştüğü, dörtlü ürün paketlerinin ise 6 ila 12 sterlin arasında satışa çıkarıldığı belirtiliyor. Markanın mağazaları kapanacak olsa da Denby ismi tamamen ortadan kalkmayacak; marka yeni sahibi altında varlığını sürdürecek.

217 YILLIK TARİH SONA ERİYOR

Denby’nin geçmişi İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde 1809 yılına kadar uzanıyor. William Bourne tarafından temelleri atılan şirket, bölgeden çıkarılan kil kullanılarak üretilen seramikleriyle tanındı. Özellikle mavi tonlarıyla dikkat çeken Imperial Blue koleksiyonu, zaman içerisinde markanın en bilinen ürünlerinden biri haline geldi.

Ancak şirket son yıllarda ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ürünlere yönelik talebin azalması ve artan istihdam maliyetleri şirket üzerindeki baskıyı artırdı. Denby, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından 31 Mart 2026'da resmen kayyum yönetimine girdi. Şirketin kendi internet sitesinde de bu süreç doğrulandı.

Markayı kurtarmak amacıyla başlatılan #SaveDenby kampanyasına 40 binden fazla kişi destek verdi. Yerel siyasetçilerin de desteklediği kampanyaya rağmen şirket için gerekli yatırım sağlanamadı. Bunun ardından Derbyshire’daki üretim durduruldu ve 120'den fazla çalışan işini kaybetti.

KALAN TÜM MAĞAZALAR BU HAFTA KAPANIYOR

Kapanma kararı yalnızca tarihi üretim merkezini kapsamıyor. Denby'nin Ashford, Portsmouth, Braintree, York, Dalton Park, Castleford ve Cheshire Oaks'ta kalan mağazaları da bu hafta içinde kalıcı olarak kapanacak. Derbyshire'daki 217 yıllık geçmişe sahip Denby Pottery Village ise 30 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da son kez kapılarını kapatacak.

Şirketin internet üzerinden sipariş alımı da daha önce durduruldu. Denby'nin resmi açıklamasına göre daha önce verilen siparişlerin teslimatlarının ağustos sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kapanış sürecinde elde kalan ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı. Denby'nin internet sitesinde daha önce bazı koleksiyonlarda yüzde 50 ila yüzde 70 arasında indirimler duyurulmuştu. Son tasfiye satışında ise stokların tamamen eritilmesi hedefleniyor.

Böylece 217 yıldır seramik üretimiyle özdeşleşen Denby'nin İngiltere'deki tarihi mağazacılık dönemi sona ererken, markanın adı yeni sahibiyle yaşamaya devam edecek.