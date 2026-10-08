1809 yılına ait mektup, Napolyon'un üvey oğlu Eugène de Beauharnais'ın karargahında hazırlanarak Fransız General Auguste de Marmont'a gönderilmişti. Avusturya ile savaş hazırlıklarının sürdüğü dönemde yazılan mesaj, askeri bilgilerin düşman eline geçmesini önlemek amacıyla özel sembollerle şifrelenmişti.

217 YILLIK ŞİFRE ALTI SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Siber güvenlik şirketi SentinelOne'da görev yapan mühendis Carter Church, mektubun 1969 yılında yayımlanan eski bir görüntüsünü yapay zeka sistemiyle analiz etti.

Yaklaşık 1.300 şifreli karakter içeren belgede sayılar, harfler ve özel işaretler bulunuyordu. Yapay zeka, sembolleri tek tek inceleyerek bunların hangi harflere karşılık geldiğini belirledi. Daha önce hazırlanan kısmi şifre tablosu ve tarihi kayıtların da yardımıyla mesaj yaklaşık altı saatte çözüldü.

MEKTUPTAKİ GİZLİ TALİMATLAR ORTAYA ÇIKTI

Çözülen belgede Fransız, Bavyera ve Polonya birliklerinin Avrupa'daki konumlarına ilişkin bilgiler yer aldığı belirlendi. Napolyon'un, Avusturya'ya karşı hazırlanan askeri harekât kapsamında General Marmont'u bilgilendirmek istediği anlaşıldı.

Mektupta Friuli ordusunun 80 bin askerden oluştuğu belirtilirken Avusturya'nın farklı cephelerden saldırıya uğrayacağı ifade ediliyordu. Marmont'a ise harekete geçme emri aldığında karşısındaki kuvvetlerden çekinmemesi yönünde talimat veriliyordu.

Araştırmacılar, belgedeki bilgileri diğer tarihi yazışmalarla karşılaştırarak mektubun Mart 1809'un son günlerinde hazırlandığını belirledi. Daha önce tamamı okunamayan belgenin çözülmesi, yapay zekanın tarihi şifrelerin araştırılmasında kullanılabileceğini de gösterdi.