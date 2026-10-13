Çin'in Sichuan bölgesindeki Neijiang şehrinde yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yang Mouyue, dün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Sosyal medyada 'Xiaoyue' ismiyle bilinen 2.19 metre uzunluğundaki kadının vefatını, 1.68 metre boyundaki erkek arkadaşı Zihao açıkladı.

Devasa boy farklarıyla internette ün kazanan ve dört yıldır birlikte olan çift, günlük hayatlarından kesitleri ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden paylaşıyordu. Çiftin geçen yıl dünyaya gelen oğulları henüz bir yaşını doldurmamıştı.

"DOKTOR DURUMUN ÇOK HAFİF OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Çin yerel medyasında yer alan haberlere göre Zihao, Temmuz 2026'da Xiaoyue'ye hipofiz tümörü ve menenjiom teşhisi konulduğunu ve durumunun daha sonra kötüleşerek şiddetli hiperglisemi, böbrek yetmezliği ve diğer komplikasyonlara yol açtığını ortaya koyan bir video yayınladı. Need To Know'un haberine göre kadının kan şekeri seviyeleri 20 ile 33 mmol/L arasında yükselmişti ve çift, değerler normale döndüğünde ameliyat olmayı planlamıştı. Zihao, "Bu hastalığın birinin hayatını alacağını hiç hayal etmemiştim. Doktor bana durumun çok, çok hafif olduğunu, kafasındaki tümörü çıkarmak için minimal invaziv bir ameliyatın yeterli olacağını söyledi" şeklinde konuştu.

Teşhisten sonra işlemin kolay geçeceğine inanan Zihao, partnerini dinlenmesi için kırsal bölgeye götürdü ancak durumu hızla kötüleşti. En son 18 Ağustos'ta internetten güncelleme yapan Xiaoyue'nin kişisel hesabında son videosunun altında "Hayat zorluklarla dolu olsa da beni ayakta tutacak bir sıcaklık hala var" yazısı yer alıyordu. Bundan sonra hesap güncellenmeyi bıraktı.

Xiaoyue yaklaşık 84 bin, Zihao ise neredeyse 140 bin takipçiye sahipti.