GECE YARISINDAN SONRA UYUMAK RİSKİ YÜZDE 25 ARTIRIYOR

Uykusunu gece yarısı veya daha sonrasına erteleyen kişilerde kalp hastalığı riskinin, ideal saatte uyuyanlara göre yüzde 25 daha yüksek olduğu saptandı. Akşam 23.00 ile 23.59 arasında uykuya geçenlerde bu risk yüzde 12, saat 22.00’den önce uykuya dalanlarda ise yüzde 24 olarak ölçüldü. Araştırma, erken ya da geç uyumanın, vücudun biyolojik saatini bozarak kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösterdi.