İngiltere Biyobankası (UK Biobank) verileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, 88 binden fazla yetişkinin uyku alışkanlıkları ve kalp sağlığı 11 yıl boyunca kesintisiz izlendi. Sonuçlar, uykuya başlama saatinin kalp hastalıkları üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkisi olduğunu gösterdi.
88 BİN KİŞİ 11 YIL BOYUNCA İZLENDİ
Araştırmacılar, yaş ortalaması 61 olan ve 88 binden fazla gönüllüden oluşan bir katılımcı grubunun verilerini analiz etti. Katılımcıların uyku ve uyanıklık zamanları, bileklerine takılan hassas hareket sensörleri aracılığıyla yedi gün boyunca kaydedildi. Bu kişilerin kalp ve damar sağlığı durumları, sonraki 11 yıl boyunca takip edilerek tıbbi geçmişleri, yaşam tarzları ve genel sağlık verileriyle karşılaştırıldı.
SAAT 22.00 - 23.00 ARASI EN DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA
Elde edilen bulgulara göre, akşam 22.00 ile 22.59 arasında uyuyan bireylerin, diğer saatlerde uyuyanlara kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranının en düşük seviyede kaldığı görüldü. Araştırma ekibi, bu saat aralığının vücudun doğal biyolojik saatiyle (sirkadiyen ritim) en uyumlu zaman dilimi olduğunu belirtti.
GECE YARISINDAN SONRA UYUMAK RİSKİ YÜZDE 25 ARTIRIYOR
Uykusunu gece yarısı veya daha sonrasına erteleyen kişilerde kalp hastalığı riskinin, ideal saatte uyuyanlara göre yüzde 25 daha yüksek olduğu saptandı. Akşam 23.00 ile 23.59 arasında uykuya geçenlerde bu risk yüzde 12, saat 22.00’den önce uykuya dalanlarda ise yüzde 24 olarak ölçüldü. Araştırma, erken ya da geç uyumanın, vücudun biyolojik saatini bozarak kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösterdi.
Günün Trend Haberleri
SİRKADİYEN RİTMİN BOZULMASI KALBİ VURUYOR
Uzmanlar, uyku başlangıç saatinin vücudun güneş ışığına göre ayarladığı biyolojik saatiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Uykunun gecikmesi veya biyolojik saatle uyumsuz zamanlarda gerçekleşmesi, vücutta inflamasyonu (iltihaplanmayı) artırabiliyor ve tansiyon ile kan şekeri dengesini bozabiliyor. Bu durumun, uzun vadede kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının önünü açtığı belirtiliyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.