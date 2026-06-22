Evlerimizde sıklıkla kullandığımız mikrodalga fırınlar, bilgisayarlar ve eski televizyonlar gibi elektronik cihazlar, çöpe atıldıklarında veya hurdacıya verildiklerinde aslında büyük bir ekonomik potansiyeli de beraberinde götürüyor.

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, atık elektronik cihazların devre kartlarında, bağlantı noktalarında ve konektörlerinde yüksek iletkenlik sağlaması amacıyla yüzde 91,6 saflıkta (22 ayar) altın kullanıldığını ortaya koyuyor.

CİHAZLARDAN 22 AYAR ALTIN KÜLÇESİ ÇIKARDILAR

Konuyla ilgili en dikkat çekici araştırma İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesi’nden geldi. Araştırmacılar, gıda endüstrisinin yan ürünlerinden elde edilen özel protein lifli süngerleri kullanarak elektronik atıklardan altın ayrıştırmayı başardı. Yapılan laboratuvar testlerinde, 20 adet eski bilgisayar anakartından 450 miligram ağırlığında 22 ayar bir altın külçesi elde edildi.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu keşfin evde bireysel imkanlarla cihaz söküp zengin olma yöntemi olarak görülmemesi gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Tek bir cihazdaki altın miktarı son derece düşük olduğundan, bu işlem ancak tonlarca atığın bir araya getirildiği endüstriyel tesislerde ve profesyonel geri dönüşüm süreçleriyle ekonomik bir değere dönüşebiliyor.

"Kentsel madencilik" olarak adlandırılan bu büyük ölçekli geri dönüşüm modeli, hem milyonlarca dolarlık değerli metalin çöpe gitmesini engelliyor hem de doğadan yeni maden çıkarma ihtiyacını azaltarak çevreye katkı sağlıyor. Bu doğrultuda tüketicilerin eskiyen elektronik eşyalarını normal çöpe atmak yerine sertifikalı geri dönüşüm noktalarına teslim etmesi büyük önem taşıyor.