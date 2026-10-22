Ay’ın sezgisel, hassas ve hayal gücü yüksek Balık burcuna geçiş yapmasıyla birlikte gökyüzündeki atmosfer oldukça yumuşuyor, derinleşiyor ve empati dolu bir hal alıyor. Akılcı ve rasyonel yaklaşımlar yerini hislere, ilham akışına ve içsel kabullenişe bırakıyor. Sanatsal yeteneklerin parlayacağı bir gün.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün biraz kabuğunuza çekilmek, ruhunuzu dinlendirmek ve zihninizi sakinleştirmek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin son derece güçlü olduğu bir gün; rüyalarınıza ve içinize doğan hislere kulak verin. Yalnız kalıp meditasyon yapmak veya yarım kalan işlerinizi sakince yürütmek size çok iyi gelecektir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hayalleriniz ön planda olacak. Sevdiklerinizle derin, samimi ve empati dolu paylaşımlar yapabilirsiniz. Yardım kuruluşlarında veya grup faaliyetlerinde yer almak, bir dostunuza duygusal destek vermek ruhunuzu besleyecek ve motivasyonunuzu artıracaktır.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili konularda sezgilerinizle hareket etme zamanı. Mantık odaklı bakış açınızın yanına empatiyi ve esnekliği koyduğunuzda iş hayatınızda harika sonuçlar alabilirsiniz. Üstlerinizle ve otorite figürleriyle diyaloglarınızda daha anlayışlı bir dil benimseyebilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ufkunuzu genişletecek, hayata bakışınızı renklendirecek ilham dolu bir gün. Eğitim, seyahat, felsefe veya hukuki konularda akışa teslim olmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Ruhsal anlamda besleneceğiniz yazılar okumak, yeni şeyler keşfetmek ve inançlarınıza vakit ayırmak size büyük bir huzur verecektir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler ve duygusal anlamda bağ kurduğunuz derin meseleler gündemde. İçsel dönüşüm gerektiren durumlara karşı daha kabullenici olabilirsiniz. Maddi veya manevi krizleri sezgileriniz ve güçlü hisleriniz sayesinde tereyağından kıl çeker gibi çözmeniz mümkün.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Odak noktanız ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınız olacak. Karşı tarafın hislerine karşı ekstra duyarlı ve anlayışlı olabileceğiniz bir gün. Katı eleştirileri ve mantık süzgecini bir kenara bırakıp partnerinizle duygusal bir bağ kurmak, ilişkilerinize tazelik ve romantizm getirecektir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda daha esnek ve akışta kalmanız gereken bir gün. Bedeninizin ve zihninizin sinyallerini dinlemelisiniz. İş yerinde başkalarına yardım etmek veya yardımlaşarak çalışmak gününüzü çok daha keyifli ve verimli kılabilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve hobileriniz açısında son derece şanslı ve ilham dolu bir gün. Duygularınızı sanatsal yollarla veya romantik jestlerle ifade etmek için mükemmel etkiler altındasınız. Çocuğunuz veya sevdiğiniz kişiyle bir araya gelmek, hayatın keyifli taraflarına odaklanmak ruhunuzu parlatacak.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Ev, aile ve yuva konuları ön plana çıkıyor. Aile içi ilişkilerde şefkat, merhamet ve anlayış duyguları hakim olacak. Yaşam alanınızı daha huzurlu ve konforlu bir hale getirmek, sevdiklerinizle evde vakit geçirmek veya geçmiş güzel anıları yad etmek size büyük bir içsel güven hissettirecektir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla olan iletişiminizde empati dili hakim. Mantığınız kadar kalbinizin sesini de dinleyerek fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Sanatsal veya ilham gerektiren yazışmalar, kısa seyahatler ya da öğrenme süreçleri için değerlendirilmesi gereken, akıcı bir gün.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Maddi konular, kişisel özdeğeriniz ve kaynaklarınız gündeminizde yer alıyor. Finansal konularda sezgilerinize güvenebilir, ancak aşırı hayalperest harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Yeteneklerinizi duygusal bir derinlikle sergilemek, özdeğer duygunuzu pekiştirecek güzel fırsatlar getirebilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Ay’ın burcunuza geçmesiyle birlikte duygusal hassasiyetiniz, çekiciliğiniz ve sezgileriniz tavan yapıyor. Kendinizi çok daha rahat ifade edebilir, çevrenize ilham ve şifa dağıtabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi sakince dile getirmek, kişisel bakımlarınıza vakit ayırmak için harika bir gün.