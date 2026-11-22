Rusya Bilimler Akademisi bünyesinde araştırmalar yürüten ve Arktik bölgedeki göçmen kuşları inceleyen bilim insanı Sofia Rozenfeld, yaptığı küçük tutarlı bağışlar nedeniyle cezaevine gönderildi. Moskova’da görülen davada Rozenfeld, “aşırılığın finansmanı” suçlamasıyla 3,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Deutsche Welle’nin (DW) aktardığı bilgilere göre davanın temelini, Aleksey Navalni’nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’na (FBK) yapılan ve toplam 2 bin rubleye, yaklaşık 22 euroya karşılık gelen iki ödeme oluşturdu. Rus makamları, söz konusu vakfı 2021 yılında “aşırılıkçı örgüt” ilan etmişti.

Bağış talimatını ülkeye döndükten sonra iptal edebildi

Rozenfeld’in yakınları, vakfın yasaklandığı dönemde bilim insanının Arktik bölgesinde bir araştırma gezisinde bulunduğunu belirtti. Telefon ve internet erişiminin olmadığı bölgede çalışan Rozenfeld, otomatik bağış talimatını zamanında durduramadı. Talimatı ancak Moskova’ya döndüğünde iptal edebildi.

Bilim insanının babası Boris Rozenfeld, kızının siyasi faaliyetlerle ilgilenmediğini savunarak bağışların yolsuzlukla mücadeleye destek amacı taşıdığını ifade etti.

Yaban kazlarını havadan takip edebilmek için özel uçak geliştirdi

Rusya’nın tanınmış kuş bilimcileri arasında gösterilen Rozenfeld, özellikle göçmen kuşların izlenmesi ve korunması üzerine yürüttüğü çalışmalarla biliniyor. Ülkede göçmen kuş popülasyonlarını sistematik biçimde takip eden ilk araştırmacılardan biri olan bilim insanı, yaban kazlarını doğal uçuş hızlarına yakın bir tempoda havadan gözlemlemeye imkan tanıyan özel bir uçak da geliştirdi.

Almanya’daki Sulak Alan ve Su Kuşu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Helmut Kruckenberg, Rozenfeld’in çalışmalarına dikkat çekerek, “Sibirya ve Arktik türlerinin korunması için muazzam işler başardı. Başına gelenler bizim için düpedüz akıl almaz” değerlendirmesinde bulundu.

Benzer davaların çoğunda hapis cezası verilmedi

Savcılık, Rozenfeld hakkında 5 yıl hapis cezası talep ederken ailesi daha hafif bir yaptırım uygulanmasını bekliyordu. Bağımsız haber sitesi Mediazona’nın hesaplamalarına göre, Navalni’nin vakfına yapılan bağışlar nedeniyle açılan 225 davanın yaklaşık yüzde 85’inde sanıklar hapis cezasına çarptırılmadı.

Bin kişiden fazla kişi destek dilekçesini imzaladı

Rozenfeld’in ailesi ve meslektaşları, mahkumiyet kararının kaldırılması amacıyla Rusya Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu. Başvuruya destek verenlerin sayısı bini aştı.

Çifte vatandaşlığı bulunan Rozenfeld için ailesi İsrail’den de destek bekliyor. Ancak babasının aktardığına göre, İsrailli konsolosluk yetkililerinin şu ana kadar Rozenfeld ile görüşmesine izin verilmedi.

Boris Rozenfeld, kızının cezaevinden gönderdiği mektuplarda yeni yaşam koşullarına alışmakta büyük güçlük çektiğini, buna rağmen duruma uyum sağlamaya çalıştığını yazdığını belirtti.