İrlanda'da hükümet, vatandaşlara olası acil durumlara ve uzun süreli aksaklıklara karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Ülke genelindeki hanelere gönderilecek yeni acil durum kitapçığında su, bozulmayan yiyecek, ilaç, el feneri ve battaniye gibi temel ihtiyaçların hazır bulundurulması tavsiye ediliyor.

İrlanda Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Acil Durumlara Hazır Olun" başlıklı kitapçık, eylül ayının sonundan itibaren ülke genelindeki hanelere posta yoluyla ulaştırılacak. An Post, 2,2 milyon kitapçığın dağıtımına pazartesi günü başladı.

Kitapçıkta, İrlanda'da yaşanabilecek çeşitli acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin pratik bilgiler yer alıyor. Yetkililer, vatandaşların şiddetli hava koşulları, elektrik ve su kesintileri, seller, siber saldırılar ve kritik tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalar gibi durumlara karşı önceden hazırlık yapmasını istiyor.

Acil durumlar için 3 temel adım

Kitapçıkta vatandaşlara 3 temel adım öneriliyor: olası risklerin farkında olmak, temel ihtiyaçları karşılayacak bir hazırlık planı yapmak ve aile, komşular ile güvenilir bilgi kaynaklarıyla iletişim halinde kalmak.

Kitapçığın içinde ayrıca bir acil durum kontrol listesi bulunuyor. Vatandaşlardan bu listeyi incelemeleri, önemli bilgileri ilgili bölümlere kaydetmeleri, kitapçığı evde kolayca ulaşabilecekleri bir yerde saklamaları ve düzenli olarak gözden geçirmeleri isteniyor.

Kontrol listesinde, acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek su, bozulmayan yiyecekler, ilaçlar, hijyen malzemeleri, önemli belgeler, taşınabilir şarj cihazları, yol haritası ve pilli, kurmalı veya güneş enerjisiyle çalışan bir radyo bulundurulması öneriliyor.

Kitapçıkta, "Acil durumlarda elektrik, su, iletişim veya ulaşım gibi temel hizmetler aksayabilir" uyarısı yapılırken, herkesin mümkün olduğunca kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca elektrik kesintileri sırasında kullanılmak üzere el feneri, termal battaniye ve uyku tulumu gibi alternatif ısınma ve aydınlatma araçlarının evlerde bulundurulması tavsiye ediliyor.

22 farklı risk için hazırlık yapılması öneriliyor

Kitapçıkta yer alan tavsiyelerin, İrlanda'nın son Ulusal Risk Değerlendirmesi kapsamında belirlenen 22 farklı risk dikkate alınarak hazırlandığı belirtiliyor.

Doğal ve sivil riskler arasında seller, kar ve buzlanma, uzun süreli düşük sıcaklıklar, fırtınalar, hayvan ve bitki hastalıkları, antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlar, kritik tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalar, insansız hava araçlarının yıkıcı amaçlarla kullanılması, gıda zincirinin kirlenmesi, büyük kalabalıkların bulunduğu etkinlikler, kitlesel iç göç, pandemiler, terör saldırıları, su tedarikinin kesilmesi veya kirlenmesi ve yurt dışında meydana gelebilecek nükleer kazalar bulunuyor.

Ulaşım alanındaki riskler arasında hava kazaları, kritik ulaşım altyapısının veya merkezlerinin kullanılamaz hale gelmesi ve denizcilik kazaları yer alıyor.

Teknolojik riskler ise siber saldırılar, denizaltı altyapısının zarar görmesi, elektrik veya gaz tedarikindeki kesintiler ve petrol tedarikinde yaşanabilecek aksamalar olarak sıralanıyor.

"Hazırlıklı olmakla ilgili"

Savunma Bakanı Helen McEntee, kampanyanın amacının vatandaşları korkutmak değil, olası aksaklıklara karşı pratik bilgilerle hazırlamak olduğunu belirtti.

McEntee, İrlanda'nın son yıllarda fırtınalar, seller ve elektrik kesintileri gibi çeşitli acil durumlar yaşadığını hatırlatarak, bu olayların hazırlıklı olmanın önemini gösterdiğini söyledi.

Bakan, kampanyanın insanlara ve ailelere "şimdi basit adımlar atmaları" konusunda yardımcı olmayı amaçladığını belirterek, bir aksaklık yaşanması halinde vatandaşların daha hazırlıklı olmasını hedeflediklerini ifade etti.

McEntee, kitapçık ellerine ulaştığında vatandaşların kitapçığı okumalarını, kontrol listesini tamamlamalarını, önemli bilgileri doldurmalarını ve belgeyi kolayca ulaşabilecekleri bir yerde saklamalarını istedi.

Bakan, "Bugün yapılacak küçük bir hazırlık, yarın büyük bir fark yaratabilir" dedi.

İl ve Şehir Yönetimi Derneği Kurumsal ve Acil Durum Planlama Komitesi Başkanı ve Meath İl Konseyi Baş Yöneticisi Kieran Kehoe de kampanyaya destek verdi.

Kehoe, yerel yönetim çalışanlarının acil durumlarda çoğu zaman olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında olduğunu belirterek, bu tür durumların insanlar üzerindeki etkisini doğrudan gördüklerini söyledi.

Kehoe, kitapçığın vatandaşların acil durumlara hazırlanmasına ve bu durumlara müdahale etmesine yardımcı olacak pratik ve sağduyuya dayalı bilgiler içerdiğini ifade etti.

Kitapçığın yerel yönetim binalarında, kütüphanelerde ve Halk Katılım Ağı aracılığıyla da vatandaşların erişimine sunulacağı belirtildi.