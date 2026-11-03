İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine dayanarak 4 Kasım Çarşamba günü için birçok ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bakanlık, yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak, yer yer de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile İstanbul'da rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HATAY VE OSMANİYE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların zamanla Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güneyinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ VE EGE İÇİN DE UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısındaki yağışların da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Bölgesi'ndeki sorumluluk alanında kalan İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 8 derece) azalacağı tahmin edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yarından itibaren halen görülen yağışlı havanın yanı sıra bölgemizin kuzeyinden başlayarak serin havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 8 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölge genelinde hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 7 ve 8 Kasım 2026 günlerinde (özellikle bölgemizin iç kesimlerinde rakımı yüksek yerlerde) hafif zirai don riski oluşacağı ve ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, bölge genelindeki il merkezlerimizde 04 - 09 Kasım tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklıklarının İzmir'de 8, Aydın'da 7, Manisa 6, Balıkesir'de 6, Çanakkale'de 5 santigrat dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği belirtildi.