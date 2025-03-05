Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Gürz-48 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya, "22 ilde son 2 haftadır Jandarma tarafından devam eden “GÜRZ-48" operasyonlarımızda; 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı" ifadelerini kullandığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."