İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Artvin merkezli 22 ilde yapılan operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Artvin Emniyet Müdürlüğünce silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik Artvin merkezli 22 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. 23 KİŞİ TUTUKLANDI Artvin, Trabzon, Ordu, Muğla, Siirt, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bilecik, Bursa, Çorum, Düzce, İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Erzurum’da gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23’ü tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 400 bin Türk lirası değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon Türk lirası olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarında, kripto varlık borsa hesaplarında ve ödeme kuruluşu hesaplarında bulunan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 milyar Türk lirasına bloke işlemi uygulandı. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

