Kaliforniya’daki Monticello Barajı’nda yer alan Berryessa Gölü’nde, 22 metre (72 fit) çapa sahip betonarme dev bir huni bulunuyor. Resmi adı "Morning Glory Spillway" olan ve yaygın olarak "Glory Hole" olarak adlandırılan bu kuyu tipi dolusavak, su seviyesi yükseldiğinde tahliye görevi görüyor.

60 METRE AŞAĞI DÖKÜLÜYOR

Sistem, göl suyunun dev beton huniden yaklaşık 60 metre (200 fit) aşağı dökülerek Putah Deresi yatağına tahliye edilmesi prensibiyle çalışıyor. Dolusavak, göl su seviyesi deniz seviyesinden 134 metre (440 fit) yüksekliğe ulaştığında devreye giriyor. Bu eşiğin altında kaldığında huniye su girişi gerçekleşmiyor.

SU SEVİYESİ VERİLERİ

Şubat 2019'daki taşmanın ardından su seviyesi eşiğin altında kalmış; 26 Mart 2024'te seviye 439,6 fite kadar yükselse de savak çalışmamıştı. Yağışların ardından 7 Şubat 2025'te su seviyesinin 442,6 fite ulaşmasıyla, dev huni altı yıl sonra ilk kez suyu tahliye etmeye başladı.

MÜHENDİSLİK YAPISI VE BÖLGESEL İŞLEVİ

1957 yılında inşası tamamlanan barajın bulunduğu Devil’s Gate Kanyonu'nun dar olması nedeniyle klasik bir açık kanal yerine, inşaat sırasında açılan derivasyon tüneline bağlı bu huni tasarımı uygulandı.

Tasarım kapasitesi saniyede 48.400 fit küp olan bu savak, baraj gövdesini taşkın riskine karşı korurken Solano bölgesine sağlanan içme ve sulama suyu altyapısının sürekliliğini sağlıyor.