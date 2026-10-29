Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve çevredekilerin yüreğini ağzına getiren korkunç trafik kazasından bir acı haber daha geldi. Kaza, saat 18.30 sıralarında Oltu Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti.

22 METRELİK UÇURUMDAN EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki B.Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan ve karşı şeridin koruma bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik derin uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazayı gören mahalle sakinlerinin panikle ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hurdaya dönen araçta yaptığı ilk incelemede, yolcu koltuğunda bulunan 21 yaşındaki Kerim Can Aydın’ın kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü B.Ş. ile araçta bulunan 17 yaşındaki Z.N.A. ve 15 yaşındaki Eylül Ada Bayındır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

15 YAŞINDAKİ EYLÜL ADA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu son derece kritik olan 15 yaşındaki Eylül Ada Bayındır, ilk müdahalenin ardından vakit kaybedilmeden Erzurum kent merkezindeki donanımlı hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan genç kız, doktorların saatler süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eylül Ada’nın da vefatıyla birlikte feci kazadaki ölü sayısı 2’ye yükselirken, diğer iki yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.