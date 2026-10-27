Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 150 kişi gözaltına alınırken, 41 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmalarda incelenen şüpheli para hareketlerinin toplam hacmi 22 milyar 319 milyon TL'ye ulaştı.

ANKARA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheli ve 23 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelendi.

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MASAK RAPORUNDA 21 MİLYAR 319 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Ankara'daki soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, incelemeye alınan şüpheli işlemlerin toplam hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edildi.

Suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar aracılığıyla aktarılmasına ilişkin incelemeler sürerken, soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerinin gençleri suç eylemlerinde kullanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İnternet üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 34'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 100 kişi hakkında işlem yapılması hedeflendi.

31'İ ÇOCUK 87 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli operasyonlarda 31'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 87 kişi gözaltına alındı.

Hakkında işlem başlatılan diğer 13 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmada, suç örgütlerinin mesajlaşma grupları üzerinden kişileri organize ederek suç eylemlerine yönlendirdiğine ilişkin bulguların incelendiği belirtildi.

EDİRNE'DE 1 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, şüphelilerin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

İncelemelerde, 12 şüphelinin banka hesaplarında yalnızca son bir ayda toplam 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Edirne merkezli 5 ilde 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

3 SORUŞTURMADA 150 GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli 3 ayrı soruşturma kapsamında toplam 191 kişi hakkında işlem yapılması hedeflendi. Operasyonlarda 150 kişi gözaltına alınırken, 41 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ankara ve Edirne'deki soruşturmalarda incelemeye alınan şüpheli işlemlerin toplam hacmi 22 milyar 319 milyon TL olarak açıklandı. Bu tutarın, kesinleşmiş suç gelirini değil, incelemeye konu para hareketlerinin toplamını ifade ettiği belirtildi.

GÜRLEK: SUÇ ÖRGÜTLERİ DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRECEKTİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında suç örgütlerinin finansman kaynaklarını ortadan kaldırmak ve gençleri suç yapılanmalarından korumak amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Gürlek, "Sokaklarımızı suç örgütlerinden, gençlerimizi suç çetelerinden ve yasa dışı bahis tuzağından korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini belirten Gürlek, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir! Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına, kolluk güçlerine ve ilgili kurumlara teşekkür eden Gürlek, suç örgütleri ve yasa dışı bahis ağlarıyla mücadelenin, sokakların huzurunu ve gençlerin geleceğini korumak amacıyla kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.