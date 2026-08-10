Bermeja’nın Yucatán kıyılarından yaklaşık 100 kilometre açıkta, 22°33' kuzey ve 91°22' batı koordinatlarında bulunduğu kabul ediliyordu. Ada 16. yüzyıldan itibaren farklı haritalarda tekrar tekrar gösterildi, hatta 1946’ya kadar Meksika’daki resmi okul kitaplarında dahi yer aldı. Ancak modern araştırma ekipleri belirtilen koordinatlara gittiğinde karşılarında yalnızca açık deniz buldu.

500 YIL ÖNCE HARİTALARA GİRDİ

Bermeja’nın izleri 1530’lu yıllardaki haritalara kadar uzanıyor. Dönemin denizcileri ve haritacıları adayı kırmızımsı veya sarıya çalan görünümüyle tarif etti. Sonraki yüzyıllarda da haritalardan silinmeyen Bermeja, zamanla gerçekliği sorgulanmayan bir coğrafi nokta haline geldi.

Ancak şüpheler çok daha erken başlamıştı. 1775’te bölgeye giden bir İspanyol seferi belirtilen yerde herhangi bir kara parçası bulamadı. Buna rağmen Bermeja'nın haritalardaki varlığı devam etti. 1997'de Meksika Donanması yaklaşık 300 deniz mili karelik alanı araştırdı ancak yine adaya rastlayamadı.

2009 yılında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nden araştırmacılar konuyu daha gelişmiş cihazlarla yeniden inceledi. Çalışmalarda Bermeja'nın bulunması gereken noktada denizin yaklaşık 1.472 metre derinliğe ulaştığı belirlendi. Daha yakın tarihli değerlendirmelerde ise deniz tabanında batmış bir adaya işaret edecek jeolojik bir oluşum bulunmadığı ve buradaki tortulların binlerce yıllık olduğu aktarılıyor. Bu nedenle Bermeja'nın gerçekten batmasından çok, en başından beri hiç var olmamış olabileceği ihtimali güç kazanıyor.

22 MİLYAR VARİLLİK PETROL HESABINI ETKİLEDİ

Bermeja'nın önemi, Meksika Körfezi’ndeki petrol rezervleri nedeniyle 20. yüzyılın sonlarında yeniden arttı. Ada gerçekten var olsaydı Meksika’nın deniz yetki alanının belirlenmesinde önemli bir referans noktası olabilecek ve ülkenin petrol açısından zengin daha geniş bir bölgede hak iddia etmesini sağlayabilecekti. Tartışmalı bölgedeki potansiyelin yaklaşık 22 milyar varil petrole ulaştığı belirtiliyor.

Adanın bulunamaması zaman içinde CIA’in Bermeja’yı ortadan kaldırdığı gibi komplo teorilerinin ortaya çıkmasına da yol açtı. Ancak bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Mevcut araştırmalar, yüzlerce yıl boyunca haritalarda kopyalanarak varlığını sürdüren Bermeja'nın bir “hayalet ada”, yani gerçekte hiç var olmamış bir haritacılık hatası olabileceğine işaret ediyor.