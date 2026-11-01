Yıllarca sürecek bir dünya turuna çıkan Odyssey adlı lüks yolcu gemisinin faaliyetleri, artan yakıt maliyetleri nedeniyle askıya alındı. Kamboçya'nın Sihanoukville Limanı'nda demirli gemideki yaklaşık 200 yolcuya, gemiden ayrılmaları gerektiği yalnızca birkaç saat önce bildirildi.

ABD'li işletmeci şirket, kabinleri 440 bin dolara, yani yaklaşık 22 milyon liraya kadar satılan gemi için yeniden yapılanma ve yatırımcı bulma amacıyla 60 günlük bir süreç başlattı. Yolcular gemiden indirilirken bazıları, yolculuğa katılabilmek için evlerini satmış ve işlerini bırakmıştı.

"BİR EVİM YOK"

Gemideki bir kadın yolcu, yaşadığı belirsizliği şu sözlerle anlattı:

"Bir evim yok. Artık Avustralya'da bir işim de yok çünkü bu gemide yer alabilmek için onları sattım. Bu yüzden gemiye geri dönüp dönemeyeceğimize ya da başka bir yer bulmamız gerekip gerekmediğine karar verilene kadar önümüzdeki birkaç ay yaşayacak bir yer bulmam gerekiyor."

YAKIT TASARRUFU ÖNLEMLERİ YETMEDİ

Şirket, yakıt tüketimini azaltmak için geminin seyir hızını düşürmek ve limanlarda daha uzun süre kalmak gibi önlemler aldı. Ancak bu adımlar faaliyetlerin sürdürülmesine yetmedi. İran'da savaşın başlamasının ardından küresel yakıt fiyatlarının yükselmesi de şirketin maliyetlerini artırdı.

İşletmeci, yolcuların sonraki seyahatlerini düzenlemelerine yardımcı olacağını açıkladı. Şirket ayrıca yolcuların ABD'ye dönüşleri için uçak kiralamaya çalıştığını bildirdi.