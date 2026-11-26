İmha edilmesi planlanan süt miktarı, yaklaşık dokuz olimpik yüzme havuzunu dolduracak büyüklükte. Şirketin başvurusu çevre kuruluşlarının tepkisine neden olurken Canterbury Bölge Konseyi, uygulamanın çevre üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi için Fonterra'dan ek bilgi talep etti.

SÜTÜ TARIM ARAZİLERİNE DÖKECEKLER

Fonterra, Canterbury bölgesindeki Clandeboye, Darfield ve Studholme tesislerinde geçerli olan yedi çevre izninin kapsamını genişletmek istiyor.

Hazırlanan plana göre işlenemeyen çiğ süt, mevcut atık su sistemlerine karıştırılarak tarım arazilerinde kullanılabilecek. Bir diğer yöntemde ise süt, tankerlerle arazilere taşınarak doğrudan toprağa dökülecek veya toprağın altına enjekte edilecek.

Çiğ sütün 24 ila 36 saat içerisinde işlenmesi gerektiğini belirten şirket yetkilileri, elektrik kesintisi veya doğal afet gibi beklenmedik durumlara karşı önlem almak istediklerini açıkladı. Şirket, uygulamanın yalnızca ihtiyaç halinde devreye alınacağını bildirdi.

SÜT ÜRETİMİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Yeni Zelanda'da 2025-2026 sezonunda süt üretimi 21,8 milyar litreye ulaşarak rekor kırdı. Canterbury bölgesindeki inek sayısı ise 970 bini aştı.

Çevre kuruluşları, hayat pahalılığının arttığı bir dönemde milyonlarca litre sütün imha edilmesine yönelik başvuruyu eleştirdi. Söz konusu miktarın ülkede yaşayan her bir kişiye dört litreden fazla süt dağıtılmasına yeteceğine dikkat çekildi.

Greenpeace ise toprağa dökülen sütün yer altı sularına karışabileceği, nehir ve göllerde zararlı alglerin çoğalmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bölge konseyi, şirketten sütün hangi arazilere döküleceğini, uygulamanın ne kadar süreceğini ve çevre üzerindeki etkilerini ayrıntılı şekilde açıklamasını istedi. Başvuru henüz onaylanmadı.