NASA’nın NISAR uydu sisteminden elde edilen son veriler, 22 milyon kişinin yaşadığı megakentin her ay ortalama 1,3 santimetre battığını belgeledi. Şehrin bazı bölgelerinde bu hızın ayda 2 santimetreye kadar çıktığı ve yıllık bazda 24 santimetreyi aşan bir zökme yaşandığı kaydedildi.

YER ALTI SU KAYNAKLARI TÜKENİYOR

Şehrin batmasındaki temel nedenin, içme suyu ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan yer altı su kaynaklarının aşırı tüketilmesi olduğu belirtildi. Eski bir göl yatağı üzerine kurulu olan kentin altındaki su çekildikçe toprak tabakası sıkışıyor ve yüzeyde çökme meydana geliyor. Yeni inşa edilen yapıların yumuşak kil tabakasına yaptığı baskı ise bu süreci hızlandırıyor.

BİNALAR EĞİLİYOR, ZEMİN ÇÖKÜYOR

Zemin çökmesi sonucu şehirdeki yolların çatladığı, binaların eğildiği ve demiryolu hatlarının yapısal hasar aldığı bildirildi. Şehrin sembollerinden olan Bağımsızlık Meleği anıtının kaidesine, etrafındaki zeminin çökmesi nedeniyle inşasından bu yana 14 yeni basamak eklendiği rapor edildi.

HAVALİMANI VE STRATEJİK NOKTALAR RİSK ALTINDA

Ekim 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan radar ölçümleri, Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nın da en hızlı çöken bölgeler arasında yer aldığını gösterdi. Uzmanlar, bu hızdaki bir çöküşün sadece altyapıyı tahrip etmekle kalmayacağını, aynı zamanda şehrin su kaynaklarının tamamen tükeneceği "sıfır günü" senaryosunu yakınlaştırdığını vurguladı.