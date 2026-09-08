Çalışmanın başlamasında, Ocak 2022’deki Malik Fırtınası’nın limanın doğu dalgakıranında yol açtığı ağır hasar etkili oldu. Yapılan incelemelerin ardından mevcut yapının kullanılabilir bölümlerinin korunmasına, zarar gören kısımların ise yeniden güçlendirilmesine karar verildi. Böylece limanı Kuzey Denizi’ndeki şiddetli fırtınalara karşı daha dayanıklı hale getirecek kapsamlı proje hayata geçirildi.

2 BİN 400 BETON BLOK YERLEŞTİRİLİYOR

Dalgaların gücünü azaltmak için Cubipod adı verilen yaklaşık 2 bin 400 beton blok kullanılıyor. Ağırlıkları 8 ile 22 ton arasında değişen parçalar, dalgakıranın çevresine belirli bir düzende yerleştiriliyor. Blokların arasında bırakılan boşluklar sayesinde kıyıya ulaşan suyun enerjisinin dağıtılması ve dalgakıran üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

Bu kadar ağır parçaların denizin içinde istenilen noktalara yerleştirilmesi ise özel bir iş makinesi gerektirdi. Bunun için Hollanda’da hazırlanan 310 tonluk dev ekskavatör Hanstholm’a getirildi. Yaklaşık 30 metre erişim mesafesine sahip makine, beton blokların yerleştirilmesinde görev yaptı.

Ekskavatörün büyüklüğü nedeniyle limana taşınması da başlı başına bir operasyona dönüştü. Makine parçalara ayrılarak 14 TIR'la Danimarka’ya taşındı ve yeniden kurulması iki haftadan uzun sürdü. Dalgakırandaki görevini tamamladıktan sonra tekrar sökülen makine, bu kez 13 TIR'a yüklenerek bölgeden çıkarıldı.

DALGALAR 8 METREYİ AŞABİLİYOR

Hanstholm Limanı’nın bulunduğu bölge, Kuzey Denizi’nin sert hava koşullarına doğrudan açık durumda. Şiddetli fırtınalarda açık denizdeki dalgalar 8 metreyi aşabiliyor. Dev beton bloklarla sürdürülen çalışmayla, 2022’de ağır hasar gören doğu dalgakıranının benzer fırtınalara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Toplam 156,2 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 25 milyon dolar) bütçeye sahip projede çalışmalar henüz tamamlanmadı. Limandaki güçlendirme ve onarım işlemlerinin 1 Ekim 2026’ya kadar bitirilmesi planlanıyor.