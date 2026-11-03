İspanya'dan İsviçre'ye göç eden 22 yaşındaki Sara adlı İspanyol vatandaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda İsviçre'deki çalışma şartları ve yaşam koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki yıl önce İspanya'nın Burgos kentinden İsviçre'ye gittiğini belirten Sara, ilk olarak haftanın uzun saatlerini kapsayan bir çocuk bakıcılığı işinde çalıştığını ve bu süreçte konaklama ile yemek giderleri hariç aylık yaklaşık 638 euro (35 bin 715 lira) gelir elde ettiğini söyledi.

AYDA 279 BİN LİRA KAZANIYOR

Mevcut durumda bir süpermarkette ve bir barda olmak üzere iki ayrı işte çalıştığını kaydeden Sara, aylık toplam gelirinin 5.000 euronun (yaklaşık 279 bin 900 liranın) üzerine çıktığını ifade etti. İspanya'da aylık 1.000 euro (55 bin 980 lira) düzeyindeki ücretlerle geçinmenin zor olduğunu belirten Sara, bu nedenle ülkesine dönmeyi planlamadığını bildirdi.

KAZANÇ ODAKLI BİR YAŞAM

İsviçre'deki çalışma temposu ve sosyal yaşama da değinen Sara; çalışma ortamının yoğun bir biçimde iş ve kazanç odaklı olduğunu, göç eden kişilerin yalnızlık ve adaptasyon sorunları yaşayabileceğini dile getirdi.

Resmi verilere göre İsviçre'de 2024 yılı itibarıyla aylık medyan brüt maaş yaklaşık 7.500 euro / 419.850 TL seviyesinde bulunuyor.